خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة 2025.. إليك تفاصيل التقديم في 35 ألف وحدة

شقق الإسكان الجديدة 2025.. فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، باب حجز شقق الإسكان الجديدة لعام 2025، في خطوة كبيرة ضمن المرحلة الأولى لأضخم خطة سكنية تشهدها مصر في تاريخها الحديث، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة وتشطيبات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم في العديد من المدن الجديدة والمحافظات.

وينشر الموجز في هذا التقرير كافة التفاصيل حول شقق الإسكان الجديدة.

وضجت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالبحث عن كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة 2025، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل الطرح عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، الجهة الرسمية المعنية بالتقديم وسداد مقدمات الحجز إلكترونيًا.

شقق الإسكان الاجتماعي

تفاصيل شقق الإسكان الجديدة 2025

يشمل طرح شقق الإسكان الجديدة 2025، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية يبلغ 35088 وحدة، موزعة على مشروعات مختلفة ومتنوعة من حيث المساحة والتشطيب والخدمات، وتغطي مناطق ومدن متعددة منها:

مشروع الإسكان المتنوع في الإسماعيلية ومشروع أهالينا وبشاير

مشروع ديارنا – المرحلة الأولى

مشروعا جنة وسكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة

الإسكان الحر في مدينة السويس الجديدة

ويهدف هذا الطرح إلى سد الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العقارات، حيث يشمل وحدات مخصصة للشباب وحديثي الزواج والأسر متوسطة ومحدودة الدخل، إلى جانب وحدات راقية موجهة للفئات ذات الدخل المرتفع.

شقق الإسكان

كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة 2025

أتاحت الوزارة الحصول على كراسة الشروط والبدء في إجراءات الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم وحجز الوحدات السكنية اضغط هنا

وتتضمن الكراسة جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع، بما يشمل:مواقع الوحدات السكنية المتاحة في كل مدينة،المساحات المتوفرة لكل مشروع،سعر المتر لكل نوع من الوحدات،الفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق،خطوات الحجز الإلكتروني كاملة،أنظمة السداد المتاحة،الشروط العامة المتعلقة بالدخل، السن، وعدد أفراد الأسرة.

كما توفر الكراسة دليلًا مبسطًا لكيفية استكمال استمارة الحجز بشكل صحيح، مع توضيح شامل لجميع المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الجديدة

لضمان قبول الطلب، يجب تجهيز عدد من المستندات الرسمية تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج والزوجة

صور شهادات ميلاد الأبناء (إن وجدوا)

برنت تأميني حديث (إذا توفر)

شهادة دخل حديثة ومعتمدة من جهة العمل

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز)

قسيمة الزواج المميكنة

إيصال شراء كراسة الشروط

إيصال سداد جدية الحجز

توقيع الإقرار الموجود داخل الكراسة

استكمال استمارة الحجز وتحديد نوع الوحدة والمدينة المطلوبة

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