كيفية حجز شقق التعمير والإسكان .. 400 ألف وحدة سكنية

شقق التعمير والإسكان طرح شقق الإسكان الاجتماعي ضمن أكبر حزمة للوحدات السكنية في السنوات الأخيرة، ويشمل 35,088 وحدة سكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، ويعد جزءا من خطة الوزارة لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى الإسكان فوق المتوسط والفاخِر ، ويعرض الموجز كيفية حجز سقق التعمير والإسكان.

كيفية حجز سقق التعمير والإسكان

ادخل على موقع الحجز من هنا.

اضغط على تسجيل مستخدم جديد.

أدخل بياناتك الأساسية (الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الموبايل).

فعّل الحساب من خلال رسالة تُرسل إلى بريدك الإلكتروني أو الهاتف.

شراء كراسة الشروط وسداد مقدم الحجز



سجل دخولك إلى حسابك.

اختر المشروع المتاح للحجز (سكن لكل المصريين – الإسكان الاجتماعي أو المتوسط).

اقرأ كراسة الشروط جيدا، ثم قم بسداد مقدم جدية الحجز (يتم تحديده حسب نوع الوحدة).

المصاريف الإدارية (غير مستردة).

رفع المستندات المطلوبة

بعد السداد، انتقل إلى ملف التقديم.

ارفع كل الأوراق المطلوبة بصيغة PDF أو صورة واضحة.

تأكد من صحة جميع البيانات والمستندات.

كيفية حجز سقق التعمير والإسكان

شقق الإسكان الاجتماعي

ويبلغ عدد وحدات المرحلة الأولى نحو 35 ألفًا و88 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، إضافة إلى الإسكان الفاخر وفوق المتوسط، بعضها جاهز للتسليم الفوري، البعض الآخر يتم تسليمه خلال فترة لا تتجاوز العامين.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

تتراوح أسعار المتر بين 10 آلاف جنيه و35 ألف جنيه، حسب نوع الوحدة ومستوى التشطيب والموقع.

ويمكن حجز الوحدات إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

قبل الدخول على الموقع، جهّز الملفات التالية بصيغة PDF أو صورة واضحة

بطاقة الرقم القومي سارية للزوج والزوجة إن وجد .

شهادة دخل أو مفردات مرتب حديثة مختومة ومعتمدة.

إيصال مرافق حديث كهرباء/مياه/غاز .

شهادة قيد/الزواج/الطلاق/الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

مستندات إضافية لأصحاب الأعمال الحرة سجل تجاري أو شهادة دخل من محاسب قانوني.

اختيار الوحدة

بعد الانتهاء من التقديم، سيتم إخطارك لاحقًا بموعد التخصيص أو السحب الإلكتروني العشوائي.

في حالة التخصيص، تستكمل باقي إجراءات التعاقد والدفع من خلال جهات التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق الإسكان.

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