سكن لكل المصريين 5.. رسائل نصية للمتقدمين بنتيجة ترتيب الأولويات

سكن لكل المصريين 5.. بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إرسال رسائل نصية SMS لكل العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

ويأتي إرسال الرسائل على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم، تتضمن نتيجة فرز طلباتهم، وترتيب الأولويات في المشروعات المتقدمين عليها.

سكن لكل المصريين 5

وفي هذا الصدد، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط في جميع المدن والمراكز المطروحة بالإعلان بمشروع سكن لكل المصريين 5، وذلك عقب غلق باب التظلمات لجميع العملاء غير المنطبق عليهم الشروط.

الموجز يستعرض التفاصيل، إذ أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن معايير ترتيب الأولوية - المعتمدة من جانب رئاسة مجلس الوزراء – تتم في ضوء البيانات المدخلة بواسطة العميل عند قيامه بتسجيل بيانات استمارة الطلب خلال فترة التقديم على الإعلان، ويتم الترتيب بصورة إلكترونية دون تدخل بشري مطلقًا لضمان النزاهة والحيادية، علمًا بأن نظام الأولويات محدد مسبقًا ومنشور بوضوح في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، كذلك في عدد من البيانات الصحفية الصادرة عن الصندوق.

زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تطبيق نظام الأولويات يكون في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة بمشروع سكن لكل المصريين 5، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/المدن المعلن عنها، على أن يطبق نظام القرعة العشوائية على الحالات دون ذوي الهمم من فئة متوسطي الدخل في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة على المشروع المتقدمين عليه.

معايير ترتيب الأولوية

أما عن معايير ترتيب الأولوية، أوضحت عبدالحميد أن المتزوج ويعول يأتي في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

محتوى الرسائل النصية

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الرسائل النصية SMS التي ستصل إلى العملاء توضح الخطوات التالية الواجب اتباعها من قبلهم، وذلك وفقًا للآتي:

أولًا: فيما يخص العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا) يجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية، حيث سيبدأ القسط الأول من 1 يوليو 2025.

ثانيًا: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، سوف يتم البدء في التعامل على ملفاتهم وإرسالها إلى شركات الاستعلام، لبدء الاستعلام الميداني عنهم.

ثالثًا: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية SMS للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

رابعًا: العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكل مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل/ أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك بشرط آلا يكون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة أو التملك أو تجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

وأضافت، أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق الذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.

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