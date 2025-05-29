عاجل.. آخر موعد لـ حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 والشروط المطلوبة

سكن لكل المصريين 7.. أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن باب الحجز ما زال مفتوحًا أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الأول من إعلان "سكن لكل المصريين 7"، وذلك حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

15ألف وحدة في سكن لكل المصريين 7

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، يضم الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" نحو 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين من متوسطي الدخل، وتُطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري، مع تخصيصها حسب أسبقية الحجز، في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

سكن لكل المصريين

إقبال كبير على حجز وحدات سكن لكل المصريين 7

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مبادرة سكن لكل المصريين شهدت إقبالًا ملحوظًا، حيث، سدد 12,548 مواطنًا رسوم التسجيل عبر مكاتب البريد وقام 10,053 مواطنًا بدفع مقدمات جدية الحجز، كما سجل 5,404 مواطنين عبر الموقع الإلكتروني ورفعوا المستندات.

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 إلكترونيا

لإتمام الحجز بشكل صحيح، يجب تجهيز المستندات المطلوبة، ورفعها بصيغة PDF لا يتجاوز حجمها 2 ميجابايت عبر الموقع الإلكتروني:

https://shmff-reg.shmff.gov.eg

ويجب استكمال سداد مقدم جدية الحجز، دفع المصروفات الإدارية، دفع رسوم التسجيل.

وأكدت مي عبد الحميد أن عدم تنفيذ أي خطوة من الخطوات السابقة يؤدي إلى إلغاء الحجز وعدم الاعتداد بالتقديم.

وحدات سكن لكل المصريين

وحدات متنوعة لتناسب جميع المواطنين

الطرح يشمل وحدات متنوعة من حيث الأسعار، المواقع، ومواعيد التسليم لتلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين:

وحدات التسليم خلال 36 شهرًا

يبلغ عددها 5,372 وحدة بمساحة موحدة قدرها 120 مترًا، موزعة كالتالي:

البحر الأحمر (الحجاز - البداري): 880 وحدة

الدقهلية (الشيخ زايد - جمصة): 1920 وحدة

المنيا (مغاغة): 72 وحدة

مطروح (خلف جامعة مطروح): 2500 وحدة

وحدات جاهزة للتسليم الفوري (396 وحدة)

تتراوح المساحات بين 90 إلى 127 مترًا، وتوجد في:

دمياط (الزرقا، شطا، خلف مدينة الأثاث): 153 وحدة

البحر الأحمر (الغردقة): 80 وحدة

الدقهلية (جمصة): 163 وحدة

وحدات التسليم خلال 18 شهرًا (9872 وحدة)

بمساحات تبدأ من 100 متر وتصل إلى 120 مترًا، وتشمل:

أسوان الجديدة: 292 وحدة

رشيد الجديدة: 24 وحدة

ناصر الجديدة بأسيوط: 169 وحدة

بني سويف الجديدة: 48 وحدة

المنيا الجديدة: 54 وحدة

العاشر من رمضان: 766 وحدة

15 مايو: 1269 وحدة

بدر: 946 وحدة

حدائق العاصمة: 2543 وحدة

حدائق أكتوبر: 1586 وحدة

السادس من أكتوبر: 1059 وحدة

العلمين الجديدة (مطروح): 1116 وحدة

طرق التواصل والدعم الفني للمواطنين

وأوضحت وزارة الإسكان أنه للاستفسارات والمتابعة يمكن للمواطنين التواصل عبر:

الفيسبوك: facebook.com/shmffeg

يوتيوب: youtube.com/shmffeg

تويتر: twitter.com/shmffeg

انستجرام: instagram.com/shmffeg

الموقع الإلكتروني: www.shmff.gov.eg

منصة الشكاوى: https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

الاتصال الهاتفي: 5999 / 5777 / 1188 من الموبايل – أو 090071117 من الخط الأرضي.

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