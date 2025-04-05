تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 5 .. اخر موعد 24 ابريل

يزداد البحث يوميًا حول موعد غلق باب التظلمات للمستبعدين من مبادرة “سكن لكل المصريين 5” ، التي تقدمها وزارة الإسكان المصرية. يعتبر هذا المشروع فرصة مميزة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلنت الوزارة تفاصيل شاملة عن موعد وخطوات تقديمها لضمان الشفافية في التعامل مع جميع المتقدمين ، ويعرض الموجز آخر موعد تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 5.

خطوات تقديم تظلم سكن لكل المصريين 5

الدخول إلى موقع الصندوق الرسمي.

اختيار "تقديم تظلم" من الصفحة الرئيسية.

اختيار "تقديم تظلم" من الصفحة الرئيسية. إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

تحديد سبب التظلم بدقة (مثل الأخطاء في الاستعلام الائتماني).

إضافة المستندات الداعمة (اختياري).

مراجعة البيانات وإرسال التظلم عبر النظام.

آخر موعد لـ تظلمات سكن لكل المصريين 5

أوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن باب التظلمات سيُغلق رسميًا يوم 24 أبريل 2025 للمستبعدين من المبادرة. وذكرت الوزارة في بيانها أنها أرسلت لجميع المتقدمين رسائل نصية توضح موقفهم سواء تم قبولهم أم رفضهم.

طرق الاستعلام عن نتيجة الطلب

حرصًا على سهولة الوصول لموقف الطلب، وفرت الوزارة عدة طرق منها:

الرسائل النصية لهواتف المتقدمين، تفصّل موقف الطلب.

الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان.

إرسال الرقم القومي برسالة إلى رقم 9311 لمعرفة موقف الطلب إلكترونيًا.

تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 5

مبادرة سكن لكل المصريين 5

وأكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن الدولة ملتزمة بتوفير الفرص الإسكانية تبعًا لمبادرة "سكن لكل المصريين 5"، مشددًا على أهمية الشفافية في التعامل مع الطلبات.

إرسال رسائل نصية للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين

والجدير بالذكر أن مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت سابقا أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء الذين سددوا مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال فترة الإعلان، وسيكون متاحًا لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها تسجيل بياناتهم ورفع المستندات المطلوبة .

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