مد فترة التقديم في مبادرة "سكن لكل المصريين 7" بشروط ميسّرة وفوائد منخفضة

فرصة جديدة للحصول على وحدة سكنية مدعومة.. في استجابة واضحة للإقبال المتزايد من المواطنين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد فترة التقديم في المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين" حتى يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بدلًا من الموعد السابق في 4 يونيو، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

تأتي هذه الخطوة لتمنح شريحة أوسع من محدودي ومتوسطي الدخل فرصة الحصول على وحدة سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وتسهيلات تمويل غير مسبوقة، ضمن المبادرة الرئاسية التي تستهدف توفير سكن آمن وملائم للمواطنين.

تفاصيل الوحدات المطروحة

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح يشمل وحدات سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 90 مترًا وتصل إلى 127 مترًا مربعًا، موزعة على عدة مدن جديدة في مختلف المحافظات.

ويغطي الطرح ثلاث فئات من الوحدات:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري: بعدد 396 وحدة.

وحدات تُسلم خلال 18 شهرًا: عددها 9,872 وحدة.

وحدات تُسلم خلال 36 شهرًا: بعدد 5,372 وحدة.

شروط التقديم والحجز

لضمان العدالة في التوزيع، وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للمتقدمين:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عامًا.

لم يسبق له أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) الحصول على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

التقديم لوحدة واحدة فقط لكل أسرة.

عدم الاستفادة من دعم سابق أو تمويل عقاري في مشروعات سكنية أخرى.

نظام التمويل العقاري والفوائد

تُتاح الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعوم من الدولة، مع تقديم تسهيلات تناسب الفئة المستهدفة:

لمحدودي الدخل: بفائدة سنوية 8%.

لمتوسطي الدخل: بفائدة سنوية 12%.

ويشترط ألا يتجاوز دخل الأسرة من محدودي الدخل 144 ألف جنيه سنويًا.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب تجهيز مجموعة من الوثائق الأساسية لاستكمال طلب الحجز:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل.

إيصالات مرافق حديثة (كهرباء – مياه – غاز).

قسيمة الزواج.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

أي مستندات أخرى منصوص عليها في كراسة الشروط.

خطوات التقديم الإلكتروني

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفق الخطوات التالية:

1. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول على الموقع.

2. تحميل كراسة الشروط.

3. ملء البيانات المطلوبة بدقة.

4. رفع المستندات إلكترونيًا.

5. سداد مبلغ جدية الحجز من خلال البوابة الإلكترونية أو فروع البريد المصري.



دعوة للإسراع في التقديم

من جانبه، دعا المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى الإسراع في التسجيل واستكمال إجراءات الحجز، تفاديًا لضغط اللحظات الأخيرة. وأكد أن نظام الأسبقية هو الأساس في عملية التخصيص.

مبادرة "سكن لكل المصريين 7" تُعد فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية بأسعار مناسبة وشروط تمويل ميسّرة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ومع مد فترة التقديم حتى 18 يونيو 2025، أصبح أمام المواطنين فرصة جديدة لتحقيق حلم الاستقرار السكني.

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تفاصيل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7.