فرصتك الأخيرة لحجز شقة "سكن لكل المصريين 7" قبل غلق باب التقديم

مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، يتبقى يوم واحد فقط أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل، وتعد هذه المبادرة من أبرز مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة لتوفير وحدات بأسعار مناسبة وتيسيرات كبيرة في السداد.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

ما هو مشروع "سكن لكل المصريين 7"؟

مشروع "سكن لكل المصريين 7" هو المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل، وتشرف على تنفيذه وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتشمل الوحدات المطروحة مدنًا متنوعة مثل: حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط، برج العرب، الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها.

موعد انتهاء الحجز الإلكتروني

الأربعاء الموافق 19 يونيو 2025 هو آخر موعد للتقديم على الوحدات عبر الموقع الإلكتروني، حيث لن يُسمح بعد هذا التاريخ بإتمام أي إجراءات حجز جديدة.

خطوات الحجز الإلكتروني لشقق "سكن لكل المصريين 7"

زيارة الموقع الرسمي للصندوق من خلال الرابط التالي:

https://shmff-reg.shmff.gov.eg/

https://shmff-reg.shmff.gov.eg/ إنشاء حساب جديد

اختر "تسجيل مستخدم جديد".

أدخل بياناتك الأساسية (الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، كلمة مرور).

ملء استمارة الحجز

بعد تسجيل الدخول، اختر الإعلان رقم 7.

حدد المدينة أو المشروع المراد الحجز به.

استكمل بيانات العمل والدخل.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF

صورة البطاقة الشخصية.

مفردات المرتب أو شهادة دخل معتمدة.

إيصال مرافق حديث.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق (إن وجدت).

سداد مقدم الحجز

يتم دفع مبلغ جدية الحجز عبر فروع بنك التعمير والإسكان أو إلكترونيًا من خلال خدمات الدفع الحكومية (مثل فوري أو ميزة أو بطاقة بنكية).

تأكيد الحجز ومتابعة النتيجة

بعد انتهاء التقديم، يُجرى تخصيص الوحدات إلكترونيًا وفقًا للأولوية (الدخل، السن، الحالة الاجتماعية).

الشروط العامة للحجز

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ الحجز.

لا يحق للمتقدم أو لأسرته (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان.

ألا يكون سبق له الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن أي مشروعات إسكان اجتماعي من الدولة.

أنظمة السداد والتمويل العقاري

تتراوح أسعار الوحدات من 400 إلى 700 ألف جنيه تقريبًا، حسب المساحة والموقع.

يمكن السداد على مدد تصل إلى 30 عامًا بنظام التمويل العقاري، بفائدة مدعمة تبدأ من 3% حسب مبادرة البنك المركزي.

نصائح مهمة قبل التقديم

تأكد من دقة المستندات وصحتها.

اختر المدينة الأقرب إلى محل عملك أو سكناك الحالي.

احتفظ بنسخة من إيصال سداد المقدم.

راجع بريدك الإلكتروني باستمرار لتتبع حالة الطلب.

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