التفاصيل الكاملة لجولة وزيرة التنمية المحلية المفاجئة بحي عابدين

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأحد، جولة مفاجئة علي حي عابدين بمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء وفريق من القطاع.

وينشر “الموجز” تفاصيل جولة وزيرة التنمية المحلية في حي عابدين خلال التقرير التالي، وأبرز التعليمات التي أصدرتها.

وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة مفاجئة بحي عابدين

تفقدت وزيرة التنمية المحلية المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، فيما يخص خدمات الإدارة المحلية وكذا الموقف الخاص بمنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المحال العامة وعدد من الملفات الحيوية منها الخطة الاستثمارية ورصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة والإشغالات.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تلتقي عددًا من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي بحي عابدين

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على لقاء عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية منها تجديد رخص المحال العامة واستصدار رخص الهدم والبناء والترميم للمبانى وغيرها من الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي، وقدم عدد من المواطنين شكاوي لوزيرة التنمية المحلية من تأخير سير العمل فى المركز وترددهم أكثر من مرة على الحي لإنهاء خدماتهم بسبب عدم تواجد بعض المهندسين أو الموظفين المسؤلين عن الخدمات المطلوبة فى بعض الإدارات المختصة منها (الهندسية والتنظيم والمحال العامة).

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس حي عابدين بسرعة حل جميع مشاكل المواطنين

ووجهت وزيرة التنمية المحلية على الفور رئيس الحي بسرعة حل جميع المشاكل التى عرضها المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي اليوم والتواجد المستمر فى المركز للاستماع لمطالب المواطنين المترددين للحصول على الخدمات المختلفة من المحليات للتيسير عليهم وتذليل أي مشكلات تواجههم وتوضيح كافة الأوراق المطلوبة للحصول على تلك الخدمات لعدم ترددهم أكثر من مرة على مقر الحي.

وزيرة التنمية المحلية

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بتوضيح الأوراق والبيانات الخاصة ببعض الخدمات الأساسية التى يتقدم لها المواطنين وتعليقها فى أماكن واضحة وبارزة بمقر المركز التكنولوجي ليتعرف عليها المواطنين خاصة فى ظل التحديثات والتيسيرات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة تراخيص البناء والمحال العامة وغيرها من الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطن بشكل يومي من الإدارة المحلية .

وخلال حديث وزيرة التنمية المحلية مع عدد من الموظفين بالمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات المختلفة بالمركز قالت وزيرة التنمية المحلية : عايزين نريح الناس .. ليه نخليها تيجي مرة واتنين علشان تاخد الخدمة .. وضحوا الورق والمستندات المطلوبة من الأول للمواطن .. ولو فيه موظف مسئول مش موجود لازم يكون فيه بديل إحنا مش هنوقف الدنيا علشانه ونوقف مصالح الناس .. مش عايزين نعقد الدنيا فى الخدمات اللى الناس جايه تاخدها مننا .. عايزين نبسط ونسهل كل الإجراءات وتابعوا كل شوية التسهيلات المعلنة من الوزارة .

وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس حي عابدين بضرورة وجود موظف بديل لمديري الإدارات والمسئولين بالحي

وفى ختام زيارتها وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بضرورة وجود موظف بديل لمديري الإدارات والمسئولين بالحي عن توقيع الأوراق الخاصة بالخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، لسرعة حصوله عليها وعدم التأخير فى تلك الخدمات وتردده اكثر من مرة علي الحي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة مراجعة نظام العمل فى الإدارات المختلفة بالحى والمركز التكنولوجي وإبعاد أى موظف يقصر فى أداء المهام المكلف بها أو يقوم بتعطيل وتأخير مصالح المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية تطالب قطاع التفتيش والرقابة بالتواجد في مقر حي عابدين علي مدار اليوم

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة بالتواجد في مقر حي عابدين علي مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض عاجل للعرض وكذا متابعة حل جميع الشكاوى التى عرضها المواطنين بالمركز التكنولوجي.

وزيرة التنمية المحلية

كما كلفت الدكتورة منال عوض الأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة بالمرور على الحي لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة وحل أى معوقات تواجه المواطنين من أصحاب المحلات بنطاق الحي.

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