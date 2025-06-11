ظهور نتائج النقل الابتدائي والإعدادي بالقاهرة 2025 عبر بوابة التعليم الأساسي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رسميًا عن ظهور نتائج صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك من خلال بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية التابعة لمحافظة القاهرة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بكافة الإدارات التعليمية.

وأوضحت المديرية أن النتائج تشمل الصفوف: الثالث، الرابع، الخامس، والسادس من المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية، وتم رفعها بالكامل على المنصة الإلكترونية، لتيسير حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.

ويعرض لكم الموجز نتائج صفوف النقل ابتدائي وإعدادي .

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي الخاصة بمحافظة القاهرة (هنا).

اختيار أيقونة "نتائج سنوات النقل" من الصفحة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب (الموجود بشهادة الميلاد).

تحديد:

المرحلة الدراسية (ابتدائي أو إعدادي).

الصف الدراسي المطلوب الاستعلام عنه.

العام الدراسي والفصل الدراسي (الثاني).

الضغط على زر "عرض النتيجة".

تظهر نتيجة الطالب متضمنة التقديرات أو الدرجات الكلية لكل مادة دراسية.

تفاصيل التقييم ونسب الدرجات

ووفقًا للضوابط التي أعلنتها الوزارة، فإن التقييم يعتمد على توزيع درجات يشمل 15% للأعمال الشهرية، و10% للواجبات والأنشطة، و20% للاختبارات القصيرة، بينما تشكل الامتحانات النهائية نسبة 30% من الدرجة الكلية، مع احتساب 10% لسلوك الطالب والتزامه.

أما عن المواد الأساسية، فجاءت اللغة العربية على رأس المواد من حيث عدد الدرجات، تليها الرياضيات، ثم اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم، بإجمالي درجات يصل إلى 280 درجة في الصفوف الإعدادية.

ارتياح بين أولياء الأمور

وقد سادت حالة من الارتياح بين أولياء الأمور عقب الإعلان عن النتائج، خاصة مع سهولة الاستعلام الإلكتروني وتوفير الوقت والمجهود، إضافة إلى ارتفاع نسب النجاح وتجاوز الكثير من الطلاب للصعوبات التي صاحبت بداية العام الدراسي.

وتستعد المدارس حاليًا لتسليم الشهادات الورقية للطلاب خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب فتح باب التظلمات لمن يرغب في مراجعة نتيجته وفقًا للضوابط المعتمدة.

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رسمياً.. ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي





