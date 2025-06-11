نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مع عودة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، من مناسك الحج، ينتظر طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء الأمور إعلان نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والتي ستُنشر رسميًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط:

https://natiga.azhar.eg

ويرصد الموجز التفاصيل.

اعتماد النتائج عقب مراجعة دقيقة

وجّه قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات صارمة إلى لجان التصحيح بشأن ضرورة مراجعة كل جزئية من الأسئلة بعناية فائقة، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، وشددت التعليمات على تنفيذ مراجعة ثلاثية لكل ورقة امتحانية قبل رصد الدرجات النهائية، تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ قيم العدالة والشفافية في العملية التعليمية، وتوفير بيئة تقييم منضبطة وموثوقة.

انتهاء الامتحانات دون شكاوى

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ختامها يوم الأربعاء 21 مايو 2025، بامتحانات مواد اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، إلى جانب مادة المستوى الرفيع لطلاب المعاهد النموذجية، وقد أُجريت الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، دون تسجيل أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، مما يعكس كفاءة التنظيم والإشراف.

أما امتحانات الشهادة الابتدائية فقد انتهت يوم الثلاثاء 20 مايو، وسط رقابة مشددة من لجان المتابعة لضمان سير الامتحانات بانضباط تام.

كيفية الاستعلام عن النتائج

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر إدخال رقم الجلوس فقط. وتتميز البوابة بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، مما يوفر تجربة ميسرة لجميع المستخدمين في مختلف المحافظات.

الرابط المباشر للاستعلام:

اضغط هنا للحصول على النتيجة

أهمية بوابة الأزهر الإلكترونية

تمثل بوابة الأزهر الإلكترونية المنصة الرسمية والموثوقة لنشر نتائج الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية داخل الأزهر الشريف، وتعد من أبرز وسائل التحول الرقمي التي اعتمدها الأزهر في السنوات الأخيرة لتسهيل الحصول على الخدمات التعليمية، وتواصل البوابة تقديم خدماتها بشكل مستمر على مدار العام، متضمنة نتائج الامتحانات، جداول الدراسة، ومتابعة أخبار قطاع المعاهد الأزهرية.

بهذا، يترقب مئات الآلاف من الأسر المصرية إعلان النتائج خلال الساعات المقبلة، في أجواء من القلق والانتظار، حيث تشكل هذه اللحظة تتويجًا لجهود عام دراسي كامل من العمل والاجتهاد.

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