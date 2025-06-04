شيخ الأزهر يهنئ الأمة بعيد الأضحى ويدعو لوقف فوري للعدوان على غزة

تهنئة للأمة الإسلامية والرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك..وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، تهنئةً خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى ملوك ورؤساء وأمراء وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ويرصد الموجز تفاصيل أكثر.

ودعا شيخ الأزهر في بيان رسمي صادر عنه، الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على العالمين العربي والإسلامي، وعلى البشرية جمعاء، بالخير واليُمن والسلام والبركة، متمنيًا أن يكون عيدًا تلتئم فيه الجراح، وتسود فيه روح الرحمة والتآخي بين الشعوب.

موقف إنساني تجاه مأساة غزة: العدوان مستمر بلا رحمة

وفي سياق متصل، أعرب فضيلته عن بالغ حزنه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان غاشم ومستمر، امتد لعامين، وفاق كل حدود التصور في قسوته ودمويته.

وأكد الإمام الأكبر أن آلة الحرب الإسرائيلية لم تفرق بين طفل أو امرأة أو شيخ أو مريض، ولم يسلم منها لا بشر ولا حجر ولا شجر، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية والإنسانية، وغياب كامل لأي وازع ديني أو أخلاقي أو إنساني.

دعوة لتحرك دولي عاجل وفوري

طالب فضيلة شيخ الأزهر المجتمع الدولي، وجميع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.

كما شدد على ضرورة رفع الحصار الجائر المفروض على القطاع، والذي حول حياة أكثر من مليوني فلسطيني إلى معاناة يومية لا تطاق، داعيًا إلى فتح جميع المعابر الحدودية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وإنقاذ الأبرياء الذين يواجهون الموت في كل لحظة.

دعاء بالنصر والثبات لأهالي غزة

اختتم شيخ الأزهر بيانه بالدعاء لأهل غزة، بأن يثبتهم الله وينصرهم على من ظلمهم، ويحفظ أرضهم ووطنهم من كل عدوان، وأن يعيد إليهم الأمن والسكينة، مؤكدًا أن هذه المأساة وصمة عار في جبين الصمت الدولي الذي لم يتحرك حتى الآن بالشكل المطلوب لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

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