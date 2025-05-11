هل يجوز تأجيل الحج مع الاستطاعة؟.. الأزهر يرد

الحج 2025.. أيام قليلة وتنطلق أفواج موسم الحج 2025 إلى الأراضي المقدسة، ويتساءل كثير من المسلمين مع اقتراب موسم الحج حول، هل يجب أداء الحج فورًا عند القدرة؟، وهو ما أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، موضحًا الحكم الشرعي وآراء الفقهاء في هذه المسألة التي ترتبط بأحد أركان الإسلام الخمسة.

ينشر الموجز في هذا التقرير، إجابة مركز الأزهر بشأن وجوب أداء الحج عند القدرة أو الاستطاعة.

الحج

الحج فرض أم سنة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحج فرض وركن أساسي من أركان الإسلام، كما جاء في حديث النبي محمد ﷺ:

«بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان» [متفق عليه].

حكم الاستطاعة لأداء الحج

بيّن المركز أن الاستطاعة شرط أساسي لوجوب الحج، سواء كانت بدنية أو مالية، استنادًا إلى قول الله تعالى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].

كما استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: "الزاد والراحلة" شرط وجوب، أي وجود ما يعين الإنسان على أداء المناسك.

موسم الحج

هل الحج واجب على الفور أم يمكن تأجيله؟

أشار المركز إلى اختلاف العلماء في هذه المسألة، حيث يرى جمهور الفقهاء (الحنفية، المالكية، الحنابلة) أن الحج واجب على الفور بمجرد الاستطاعة.

أما الشافعية فيرون أنه واجب على التراخي، بشرط ألا يتراخى الشخص دون عذر حتى يخرج الوقت.

ورجّح مركز الأزهر الرأي القائل بالمبادرة للحج متى توافرت شروطه، استنادًا لحديث النبي ﷺ:

«تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» [أخرجه أحمد].

واختتم مركز الأزهر فتواه بتوجيه نصيحة لكل من توافرت له الاستطاعة بأن يسارع إلى أداء الحج دون تأجيل، إذ لا يدري الإنسان ما قد يطرأ له في المستقبل.

دار الإفتاء توضح معنى الاستطاعة في الحج

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاستطاعة تتحقق في قوة البدن لتحمل مشقة الحج، القدرة المالية لتغطية تكاليف السفر والإقامة والعودة وامتلاك نفقات تكفي احتياجات من يعول من أسرته طيلة مدة غيابه، دون تقتير أو إسراف وسداد الديون قبل أداء الحج.

وأكدت الإفتاء أن توافر هذه الشروط يجعل الحج واجبًا فورًا على المسلم.

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