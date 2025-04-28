حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات في موسم الحج 2025

مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، تكثر الاستفسارات حول بعض تفاصيل أداء المناسك، ومن بينها مسألة جمع الحصيات لرمي الجمرات، وقد قدمت دار الإفتاء المصرية توضيحًا مهمًا هذا العام يرفع اللبس عن هذا الموضوع، ويوجه الحجاج لما فيه تيسير وسلامة.

ويعرض لكم الموجز حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات.

حكم جمع الحصيات من مزدلفة

أوضحت دار الإفتاء أن جمع الحصيات من مزدلفة ليس شرطًا واجبًا، بل هو أمر جائز وليس ملزمًا ،ويمكن للحاج أن يجمع الحصى من أي مكان مناسب أثناء طريقه إلى منى أو من أي موضع آخر، ما دامت الحصيات مطابقة للمواصفات الشرعية.

عدد الحصيات وحجمها المطلوب

الحاج يحتاج إلى 49 حصاة إن بقي ثلاثة أيام في منى، أو 70 إذا مدّد إلى اليوم الرابع. يجب أن تكون الحصيات صغيرة، في حجم حبة الفول، وأن تكون صلبة وغير مفتتة، وتُرمى كل جمرة بسبع حصيات، مع التكبير عند كل رمية.

الدليل الشرعي والمرونة في المناسك

الفتوى استندت إلى الأحاديث النبوية التي تؤكد التيسير، ومنها ما رُوي عن النبي ﷺ أنه طلب من ابن عباس أن يلتقط له حصى بحجم الخذف، دون تحديد موضع الجمع، وهو ما يدل على جواز الأمر وتجنّب التشدد في مسائل عملية قد تُربك الحجاج.

نصائح للحجاج عند جمع الحصى

دار الإفتاء قدمت مجموعة من الإرشادات، منها:

تجنب الزحام والاندفاع خلال الجمع.

عدم صعود الجبال أو التواجد في أماكن خطرة.

الحفاظ على هدوء وتنظيم الأفواج.

جمع الحصى بعد النزول بمزدلفة بسرعة وبدون مغامرة.

أهمية التيسير في مناسك الحج

يُعد الحج من أسمى وأعظم الشعائر الإسلامية التي تجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يتطلب الحج تنظيمًا دقيقًا وقدرة على تحمل المشقة، خاصة في الأماكن المكتظة مثل مزدلفة ومنى، ولذا، فإن التيسير على الحجاج في أداء المناسك يعد من أبرز أهداف الشريعة الإسلامية، التي تهدف إلى رفع المشقة والحرج عن المؤمنين.

في هذا السياق، يأتي تصريح دار الإفتاء بشأن جمع الحصيات ليراعي الظروف المختلفة للحجاج، ويوفر لهم القدرة على أداء مناسكهم بسهولة، فعندما تُتاح لهم مرونة في جمع الحصى من أماكن متعددة، تُصبح فرصة تفادي الزحام والتعرض للخطر أكبر، مما يساهم في تعزيز السلامة العامة للحجاج ،ولقد أظهرت التجارب السنوية أن مشهد الزحام والضغط في بعض الأماكن يمكن أن يؤثر على سلامة الحجاج، لذا كان من الضروري مراعاة هذه الجوانب في التوجيهات الدينية.

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