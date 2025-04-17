شرح مناسك الحج بالترتيب من الإحرام إلى طواف الوداع خطوة بخطوة

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين لمن استطاع إليه سبيلًا، وهو عبادة عظيمة تجمع بين القول والعمل، ويتطلب أداءه معرفة دقيقة بمناسكه.

وفي هذا التقرير،يعرض لكم الموجز مناسك الحج بالترتيب من لحظة الإحرام وحتى ختام الطواف الوداع.

مناسك الحج

1. الإحرام

يبدأ الحج بالإحرام، وهو نية الدخول في النسك، ويُحرم الحاج من الميقات المحدد لبلده، بعد أن يغتسل ويتطيب، ويرتدي الرجال إزارًا ورداءً أبيضين، أما النساء فيرتدين ملابسهن المحتشمة، وبعد النية، يردد الحاج التلبية "لبيك اللهم لبيك"، ويظل ملبياً حتى الوصول إلى مكة أو حين رمي جمرة العقبة.

2. الطواف والسعي

عند دخول مكة، يتجه الحاج إلى المسجد الحرام ليؤدي طواف القدوم، سبعة أشواط حول الكعبة، يبدأ كل شوط من الحجر الأسود وينتهي به، وبعد الطواف، يُصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم يشرب من ماء زمزم، وبعد ذلك، يسعى الحاج بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

3. يوم التروية (8 ذو الحجة)

يتوجه الحاج إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، قصرًا دون جمع.

4. يوم عرفة (9 ذو الحجة)

في صباح هذا اليوم، ينطلق الحاج إلى عرفات، ويقف هناك إلى غروب الشمس، ويُصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويكثر من الدعاء، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم.

5. المبيت بمزدلفة

بعد غروب شمس يوم عرفة، ينطلق الحاج إلى مزدلفة، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ،ويبيت فيها ويجمع الحصى لرمي الجمرات.

6. يوم النحر (10 ذو الحجة)

يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يذبح الهدي، وبعده يحلق رأسه أو يقصر شعره، وبعد ذلك، يتوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي لمن لم يسعَ سابقًا.

7. أيام التشريق (11–13 ذو الحجة)

يعود الحاج إلى منى ويبيت فيها، ويقوم برمي الجمرات الثلاث كل يوم، ويجوز التعجل بعد اليوم الثاني، بشرط مغادرة منى قبل غروب الشمس.

8. طواف الوداع

قبل مغادرة مكة، يؤدي الحاج طواف الوداع، وهو آخر أعمال الحج، ولا يُعفى منه إلا الحائض والنفساء.

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