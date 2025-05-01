ذي القعدة..شهر من أشهر الله الحُرُم تكثر فيه الطاعات وتُرفع فيه الأعمال

بدأت أيام شهر ذو القعدة، أحد الأشهر الأربعة الحُرُم التي اختصها الله بالفضل والتشريف، والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم، في قوله تعالى:

"إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ..." (التوبة: 36).

ويُعد شهر ذو القعدة شهرًا مباركًا تتضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، وهو محطة روحانية للمؤمنين للتقرب إلى الله بالطاعات قبل موسم الحج في شهر ذي الحجة.

ويعرض لكم الموجز فضائل شهر ذي القعدة.

منزلة شهر ذي القعدة

ذو القعدة هو الشهر الحادي عشر من أشهر السنة الهجرية، ويأتي مباشرة قبل شهر ذي الحجة، وسُمِّي بـ"ذي القعدة" لأن العرب كانوا يقعدون فيه عن القتال والأسفار، امتثالًا لحرمة الشهر، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه لم يحج إلا في شهر ذي القعدة، فقد وقعت جميع عُمَره ﷺ في هذا الشهر، مما يدل على فضله ومكانته.

شهر السلام وترك القتال

من أبرز خصائص هذا الشهر أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب، حيث كانت تُحرّم فيها الحروب والاعتداءات، وتُقدَّس فيها الحرمات ،وقد حث الإسلام على التحلي بالسلام والبعد عن الظلم والمعاصي فيه، لأن الذنب فيه أعظم، والعمل الصالح فيه أحب إلى الله.

فرصة للطاعة والاستعداد للحج

يشكّل ذو القعدة فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله، والإكثار من العبادات مثل الصلاة، الصيام، الذكر، قراءة القرآن، والصدقة، كما أنه شهر الاستعداد الروحي للحج، حيث يبدأ فيه الحجاج تحضيراتهم للسفر، ويتذكر فيه المسلمون أجواء النسك والطاعة.

أعمال مستحبة في شهر ذي القعدة

من المستحب أن يحرص المسلم في هذا الشهر الكريم على الإكثار من الطاعات والقربات، لا سيما أن العمل الصالح فيه أعظم أجرًا، ومن أبرز هذه الأعمال: الاستغفار والتوبة، الصيام أيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، إلى جانب قيام الليل وقراءة القرآن، كما يُستحب الإكثار من الصدقة ومساعدة الفقراء، لما في ذلك من مضاعفة الأجر في هذا الشهر المبارك.

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