النقل تكشف حقيقة التسجيل المنسوب لكامل الوزير: كاذب ومُفبرك لإثارة البلبلة

نفت وزارة النقل بشكل قاطع صحة التسجيل الصوتي المتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والمنسوب للفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والذي تضمن ادعاءات عن هشاشة البنية التحتية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن التسجيل لا يمت بأي صلة إلى الوزير، ووصفته بأنه كاذب ومُفبرك ومُغرض، يهدف إلى إثارة البلبلة، ونشر الشائعات، والنيل من الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في مجال البنية التحتية منذ عام 2014.

وشددت الوزارة على أن الحديث عن ضعف الميزانيات أو الإهمال في تطوير المرافق غير صحيح تمامًا، مشيرة إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مشروعات النقل والصناعة والتنمية.

واختتمت الوزارة مناشدتها للمواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

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