مباحثات مصرية سودانية لتعزيز التعاون في قطاع النقل والبنية التحتية

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجال النقل والبنية التحتية، عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، اجتماعًا مع المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لمناقشة فرص تطوير العلاقات الثنائية في قطاعات النقل النهري والبري والبحري، ويأتي هذا اللقاء في ظل حرص البلدين على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال مشاريع استراتيجية مشتركة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

التعاون في النقل النهري ومشروعات التطوير

أكد كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل النهري تشهد تقدمًا ملحوظًا، مع تنفيذ مشاريع مهمة منها تطوير رصيف ميناء وادي حلفا بقيمة تقارب 300 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى 69%، كما يجري تحديث وصيانة وسائل الملاحة بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، وتنعقد اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري بشكل منتظم لضمان التنسيق المستمر.

دعم مشروعات الطرق وإعادة تأهيل الكباري السودانية

تطرق اللقاء إلى رغبة السودان في استئناف مشروعات التنمية العمرانية عبر شركات مصرية رائدة في مجال البنية التحتية، ومنها إعادة تأهيل كباري الحلفايا وشمبات في الخرطوم، مع استعداد مصر الكامل لدعم تلك المبادرات التي تعزز البنية التحتية في السودان.

تسهيل حركة التجارة عبر الموانئ البرية

أوضح وزير النقل أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تعمل على تسهيل إجراءات العبور من وإلى السودان، مع زيادة أعداد العاملين في موانئ أرقين وقسطل لتخفيف الكثافات وتسريع عمليات التخليص الجمركي، خاصةً فيما يتعلق بعبور المساعدات الإنسانية والتبادل التجاري بين البلدين.

مناقشة التحديات في النقل البري

ناقش الجانبان التحديات المتعلقة بإصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع اقتراح تمديد فترة التأشيرات إلى ستة أشهر متعددة الدخول، والعمل على تقليل فترات الانتظار في المعابر السودانية لتسهيل عبور الشاحنات وتيسير حركة النقل البري.

خطوات تنفيذ مشروع الربط السككي بين مصر والسودان

أكد وزير النقل المصري على أهمية الربط السككي بين البلدين كجزء من تعزيز التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى بدء التنسيق لتنفيذ دراسة المشروع بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والذي سيُسهم في تسهيل حركة البضائع والركاب بين مصر والسودان.

تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري

تم بحث التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وميناء بورتسودان السوداني بهدف تطوير الكفاءة التشغيلية للميناء، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار ودعم التجارة الإقليمية والخدمات اللوجستية في المنطقة.

دعم العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين

اختتم الفريق كامل الوزير اللقاء بتأكيده على حرص مصر على دعم السودان في قطاع النقل لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ومن جانبه، أعرب الوزير السوداني عن سعادته بهذه الزيارة وفرصة تبادل الرؤى التنموية المشتركة.

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