كامل الوزير عن حادث الطريق الإقليمي: إحنا مش هنسيب حد.. مش بس حوادث دي أرواح ناس

الوزير يعزي أهالي الضحايا ويؤكد رفضه لتكرار المآسي.. أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، عن حزنه الشديد لحادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وقدم الوزير، خلال زيارته الميدانية لموقع الحادث اليوم الأحد، خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً، ويستعرض الموجز التفاصيل.

الطرق تحت التطوير.. وسلوكيات السائقين مفتاح الأمان

وأكد الوزير أن جميع الطرق في مصر تخضع حاليًا لعمليات تطوير شاملة، مشددًا على أن التزام المواطنين، خصوصًا سائقي النقل الثقيل، بقواعد وآداب المرور يمثل ركيزة أساسية للحد من الحوادث. وقال في تصريحاته: "لو كل الناس التزموا بآداب المرور والسلوكيات السليمة، مش هنشوف حوادث بالشكل ده".

رسالة قوية لسائقي النقل: "حافظوا على حياتكم"

ووجّه الوزير رسالة مباشرة لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، طالبهم فيها بتوخي الحذر والابتعاد عن السرعة الزائدة، مضيفًا: "حافظوا على نفسكم الأول، وعشان خاطرنا، اصبروا شوية ومحدش يجري".

القانون سيطبق بلا استثناء.. والجميع تحت طائلة المحاسبة

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة مرورية أو سلوك غير مسؤول على الطرق، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في الحادث سيحاسب وفقًا للقانون، وأضاف: "في البداية بنتكلم بالحسنى، لكن بعد كده القانون هيتطبق بمنتهى الحسم والشدة، ومفيش حد فوق الحساب.. كلنا جاهزين نتحاسب".

تفاصيل عن السائق المتسبب في الحادث

كشف الوزير عن أن السيارة المتسببة في الحادث مملوكة لأحد المواطنين بمدينة السنبلاوين، وكان يقودها سائق لا يحمل رخصة مهنية، وتبين من الفحوصات أنه كان تحت تأثير المخدرات. وأوضح: "إحنا مش هنسيب حد.. المسألة مش بس حوادث، دي أرواح ناس".

مؤتمر صحفي مرتقب لتوعية الرأي العام

واختتم الوزير تصريحاته بالإعلان عن عقد مؤتمر صحفي موسع خلال الأسبوع الجاري، لتسليط الضوء على مخاطر الطرق، ورفع مستوى الوعي المروري لدى المواطنين، في إطار خطة شاملة لحماية الأرواح وتقليل الخسائر.

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