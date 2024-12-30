كامل الوزير يشرح مقصده من مقولة إحنا هنصنع الدولار في مصر

أشار فريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، في تصريح سابق إلى أن مصر ستكون قادرة على "صناعة الدولار" عن طريق تطوير الصناعة المصرية وتحويلها إلى قطاعات رابحة تقدرتكفي الاحتياجات المحلية وتساهم في تصديرالبضائع المصرية إلى الخارج. وبهذا، تجذب الدولار الأمريكي، مما يساعد في تحسين قيمة الجنيه المصري.

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تفسير كامل الوزير لتصريحه

فسر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تصريحه السابق بشأن تصنيع الدولار في مصر .

وقال الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، مساء، الإثنين، إن تصريحه السابق بشأن «تصنيع الدولار» كان يقصد به تقليص فاتورة الاستيراد عبر التصنيع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستخفض الضغط على طلب الدولار، ما يؤدي إلى توفره في السوق، إضافة إلى انخفاض سعره مقابل الجنيه المصري.

وأشار إلى حصول 3405 مصنع على تراخيص جديدة خلال 6 أشهر، وما يقرب من 300 مصنع تم إعادة تشغيلهم.

وأبدى الوزير سعادته بعودة إنتاج مصنع النصر للمسبوكات مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مصنع النصر للمسبوكات ينتج سنويًا بـ2 مليار دولار مواسير مختلفة الأقطار ومحابس وغيرها من المنتجات.

وكان الوزير قد قال في حوار تليفزيوني سابق، ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «إحنا هنصنع الدولار، يعني هيبقى عندي دولار زيادة، بدل ما هو النهاردة بـ50 جنيهًا ممكن ينزل لـ25 جنيهًا .

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