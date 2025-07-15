غادة إبراهيم تكشف عن قرب زواجها: العريس غير مصري ومحترم جدًا

حلّت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على برنامج "إسمعني شكراً"، الذي يُعرض عبر منصة يوتيوب، وتقدّمه الإعلامية سيرا إبراهيم، في حلقة إستثنائية كشفت خلالها العديد من أسرار حياتها الفنية والخاصة، كما تحدثت بصراحة عن علاقتها بزملائها، وتجربتها مع المسرح، وتفاصيل زواجها المرتقب، بجانب دفاعها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، واتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد مذيعة تنمرت بها وحرضت عليها على الهواء، ويرصد الموجز التفاصيل.

محمد رجاء آمن بيا.. و"نص الشعب اسمه محمد" كان بوابتي في رمضان

كشفت غادة إبراهيم عن كواليس مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان الماضي، قائلة: "يجب أن أشكر المؤلف العظيم أستاذ محمد رجاء، هو من رشّحني للدور وكان مؤمنًا بى جدًا. حين رشحنى للمخرج والشركة المنتجة، رحبوا بمشاركتي، رغم أن رانيا يوسف كانت تؤدي دور شقيقتي في العمل وبيننا مشاحنات، لكنها صديقتي وحبيبتي منذ أكثر من ٢٠ عامًا".

وأضافت: "المسلسل مكتوب بشكل ممتاز، ومحمد رجاء لديه أيضًا مسلسل (ظلم المصطبة) وفيلم (الرحلة ٤٠٤) الذي رشح للأوسكار ونالت عنه منى زكي جائزة أفضل ممثلة، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل تأليف فهو مؤلف موهوب، لكن لم يأخذ حقه إعلاميًا حتى الآن".

فنانة مغرورة كادت تفسد عليا التصوير.. وممدوح عبد العليم أنقذني

كشفت عن تجربة غير مريحة في أحد المسلسلات القديمة، قائلة: "كانت هناك فنانة تعامل الجميع بغرور شديد، لكن الحمد لله لم يكن بيني وبينها أي مشاهد مباشرة، إذ كنت أعمل مع الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، وحمدت الله أن مشاهدنا لم تتلاقى".

تعلمت من الكبار.. واشتغلت مع عمالقة علموني الفن على أصوله

قالت غادة إبراهيم: "عملت مع أسماء عظيمة مثل الراحل محمود ياسين، والأساتذة عادل أدهم وحسين فهمى ويحيى الفخرانى ونجاح الموجي وأحمد ماهر ومؤخرًا عصام عمر، وكلهم فنانين كبار تعلمت منهم الكثير".

"أنا كاريزماتيك".. لقب طلع من قلبي وبقى تريند مصر

تحدثت عن قصة إنتشار لقبها الجديد، قائلة: "في فترة كنت أُصوّر لقاء في تأبين العظيم أستاذ محمود ياسين، والتقط لي زميل صحفي فيديو وأنا في فورما تصوير، وقال لي إن الفيديوهات التي أظهر فيها تُشاهد كثيرًا. قلت له: (أنا ممثلة.. عندي دور حلو بعمله، ولو مفيش دور بكون في بيتي)".

وتابعت: "قلت له (أنا كاريزماتيك) والكاريزما دى من عند ربنا. هذه الجملة أصبحت تريند، واستخدمتها لاحقًا هند صبري وفنانات كثيرات، كما جعلها الكاتب والمؤلف حمدي نوار عنوانًا لتريند جديد في أغنيتي القادمة "كاريزماتيك"، والناس الآن تناديني بـ(غادة الكاريزماتيك) أو (النجمة الكريزماتيك)، والجمهور أطلق عليا لقب تريند مصر".

المسرح حبي الأول.. وجمهور إسكندرية شالني على كفوف الراحة

صرّحت غادة إبراهيم : "المسرح هو الأقرب إلى قلبي، خاصة أنني شاركت في عدة أعمال من إنتاج وزارة الثقافة، وطُفنا بها محافظات مصر، وافتتحنا مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية بعد تجديده. جمهور الإسكندرية له مكانة خاصة جدًا، كانوا يظلون معنا بعد انتهاء العرض حتى الثانية صباحًا لالتقاط الصور معنا".

ولا عمل ندمانة عليه.. حتى فيلمي الجريء مع نادية الجندي

أكدت غادة إبراهيم: "لا يوجد أي عمل فني أندم عليه، حتى فيلمي مع الفنانة نادية الجندي، الذي اعتبره البعض جريئًا وطلبوا مني حذفه. رفضت ذلك، لأنه كان سببًا في تعرف الجمهور عليّ، وتعلمت منه كثيرًا".

شيرين عبد الوهاب في القلب.. دعمتها من قلبي وأنا الوحيدة التي شكرتني على إنستجرام

قالت غادة إبراهيم: "أنا أحب شيرين عبد الوهاب من أول أغنية لها (آه يا ليل). الحب لا يتجزأ، ومهما مرت بأزمات لن أتخلى عنها. دعمتها من قلبي، وأنا الوحيدة التي شكرتني على إنستجرام، رغم أن كثيرين دعموها لكن هي شعرت بمن كان حقيقيًا".

وأضافت: "في عز أزمتها قدمت أربعة أغانٍ كسرت الدنيا، وأحيت حفلة (ليلة الدموع) بنجاح باهر، وبرغم التعب الظاهر على ملامحها في حفلة المغرب. شيرين فنانة عظيمة وتملك طاقة حب كبيرة".

جمالي ساعدني وقيّدني.. وحاولوا يحصروني في قالب واحد

قالت: "جمالي ساعدني في بداياتي، لكنه ظلمني عندما حاول البعض حصري في أدوار الإغراء أو السكرتيرة أو الزوجة الثانية. حتى حين قدمت أدوارًا صعيدية، كانوا يطلبون مني تغميق لون بشرتي! لكن في أفلام مثل (حائط البطولات) و(حبيبتي من تكون) عملت بدون مكياج تمامًا وحصلت على جوائز دولية".

أنا مش ناهد شريف.. و"الإمبراطورة" بس هو اللي ممكن يتحسب عليا

قالت بوضوح: "شبهوني بناهد شريف لأنني كنت أنحف وشعري أسود، لكنني لم أسع يومًا لأكون خليفتها. رفضت أن أكون نجمة إغراء، والفيلم الوحيد الذي يمكن تصنيفه هكذا هو (الإمبراطورة) مع نادية الجندي".

"شلبوكة الحربوئة"؟!.. رفعت شكوى ضد مذيعة تنمرت بي واشتغلت بدون ترخيص

أعلنت غادة أنها تقدمت بشكوى رسمية ضد مذيعة هاجمتها، قائلة: "ظهرت مذيعة في فيديو تتحدث عني بدون وجه حق، وأطلقت عليها لقب (الشلبوكة الحربوئة)، تقدمت بشكوى ضدها في نقابة الإعلاميين، واتضح أنها تمارس العمل الإعلامي بدون تصريح مزاولة المهنة منذ مايو سنة ٢٠٢٢، وأنا أنتظر الإجراء القانوني من النقابة، وسأقيم دعوى قضائية".

ما فيش بيني وبين حد مشاكل.. إلا فنانة واحدة مش طايقاها

قالت: "لا توجد لدي أي مشكلة مع أحد من زملائي في النقابة، التي تضم 4 آلاف عضو، باستثناء فنانة واحدة لا أحبها، ولا أحب العمل معها، ولا حتى مشاهدة أعمالها، وتاريخها مؤخرًا تراجع بشهادة الجميع".

زفّت خبر زواجها.. والعريس مفاجأة: مش مصري وسأسافر بعد كتب الكتاب

كشفت غادة إبراهيم عن قرب زواجها، قائلة: "تقدّم لي عريس محترم غير مصري، ومن المحتمل أن أتم عقد قراني خلال شهر أو اثنين، وسأسافر بعد الزواج".

قمة القرب من ربنا.. بعد الظلم والخيانة وسحب حلقة "شيخ الحارة"

قالت غادة بتأثر بالغ: "أقرب لحظة شعرت فيها بالقرب من ربنا كانت في عام ٢٠١٦، بعد ما اتعرّضت لظلم شديد من طليقي، وامرأتان تدخلوا في حياتي وأفسدوها بالكامل. وقتها كان طليقي يشغل منصب رئيس الرقابة، وبعد تصويري حلقة من برنامج (شيخ الحارة)، قام بسحبها بالكامل نكاية بي".

وأضافت: "ندمت جدًا، وكنت في حالة إنسانية صعبة، لحد ما قابلت ست كبيرة في السن نصحتني بالصلاة والصيام، ومن هنا بدأت أرجع لربنا وأركع له من قلبي، وأحسبن على كل اللي ظلمني".

شكرًا أحمد السبكي.. وعودتي للسينما كانت بـ"فاصل من اللحظات اللذيذة"

اختتمت غادة إبراهيم حديثها برسالة امتنان قائلة: "شكرًا للمحترم أحمد السبكي، وعودة للسينما جاءت من خلال فيلم (فاصل من اللحظات اللذيذة)، الذي أعتبره بداية جديدة جميلة لي".

"اسمعني شكراً".. حوار راقٍ ينقل صوت الفنانين بجرأة ومهنية

يُعد برنامج "اسمعني شكراً" من أبرز البرامج الحوارية على منصة يوتيوب، وحقق نسب مشاهدة عالية بفضل اختياراته المميزة لضيوفه وطرحه الجريء للمواضيع الفنية والإنسانية، ويُقدم بأسلوب راقٍ ومهني، من تقديم الإعلامية سيرا إبراهيم، إعداد مروة حسن، وإخراج محمد زكريا.

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