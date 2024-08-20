غادة إبراهيم تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "كاريزماتيك"

في خطوة جديدة ومميزة في مسيرتها الفنية، قامت الفنانة غادة إبراهيم بإطلاق البرومو الترويجي لأغنيتها المرتقبة "كاريزماتيك"، هذا البرومو اللي نشرته غادة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بيعد جمهورها للاستمتاع بالأغنية في الأيام القليلة القادمة، و هي أول تجربة غنائية لها في مجال الغناء، ،ويكشف الموجز تفاصيل الاغنية.

دخول غادة إبراهيم لعالم الغناء

غادة إبراهيم

غادة إبراهيم، تعتبر واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر، قررت إن تتجه لعالم الغناء من خلال أغنيتها الجديدة "كاريزماتيك"والذي يمثل تحدي جديد لها بعيد عن مجال التمثيل الذي اعتاد جمهورها يراها فيه، غادة نشرت البرومو على صفحتها على إنستجرام، وجعل جمهورها يتفاعل معها بشكل كبير ويعبر عن حماسه لسماع الأغنية الكاملة.

تفاصيل الأغنية "كاريزماتيك"

غادة إبراهيم

أغنية "كاريزماتيك" من كلمات حمدي نوار، الذي تعاون مع غادة في كتابة كلمات تعكس شخصيتها الجريئة والمتميزة، الأغنية من ألحان وتوزيع فادي نجيب، الذي خلق لحن ديناميكي يناسب كلمات الأغنية. التوزيع الموسيقي والميكساج تم إعداده بواسطة محمد حسني، المعروف بحرفيته في إعداد المقطوعات الموسيقية. الأغنية من إنتاج شركة "فلوريدا" للإنتاج الفني، وده بيعكس جودة العمل المتوقع طرحه للجمهور خلال الفترة الجاية.

كلمات أغنية "كاريزماتيك"

غادة إبراهيم

كلمات الأغنية تحمل طابع مميز ومرح، وبتعكس شخصية غادة القوية والجريئة. كلمات الأغنية جت كالآتي: "كاريزما كاريزما كاريزماتيك، شاور تلاقيني براند ولوك، على فيسبوك وعلى التيك توك. اللي في قلبي على لساني، عفوية جدًا أتوماتيك، أنا كاريزما كاريزماتيك، عفوية جدًا وأورجانيك.. كاريزما كاريزما كاريزماتيك."

الكلمات توضح إنها تقدم أغنية، لكن تقدم أيضا رسالة عن كونها شخصية مستقلة وواثقة من نفسها. التي في قلبها ينعكس على لسانها، وعفويتها الطبيعية هي جزء كبير من جاذبيتها.

غادة إبراهيم

أحدث أعمال غادة إبراهيم الفنية

بعيدًا عن أغنيتها الجديدة، غادة إبراهيم شاركت مؤخرًا في مسرحية كوميدية استعراضية بعنوان "مجلس العقلاء". المسرحية من تأليف وأشعار أيمن حافظ، وإخراج محمد الخولي، وتم عرضها مؤخرًا للجمهور. المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي غنائي، وبتعرض مجموعة من المواقف اللي بتناقش قضايا مجتمعية بشكل ساخر وخفيف.

فريق عمل مسرحية "مجلس العقلاء"

مسرحية "مجلس العقلاء" جمعت مجموعة من نجوم الفن المصري، منهم غادة إبراهيم، وكانت جزء من فريق عمل قوي ضم رضا حامد، محمد شلش، عبد السلام الدهشان، سعيد المختار، رحاب الغراوي، خالد محروس، محمود عامر، عبير مكاوي، أيمن إسماعيل، ومحمد عابدين. المسرحية من تأليف وأشعار أيمن حافظ، مع استعراضات من تصميم أشرف فؤاد، وألحان وتوزيع وليد خلف.

تأثير غادة إبراهيم في الساحة الفنية

غادة إبراهيم أثبتت من خلال أعمالها الفنية المتنوعة قدرتها على التميز والإبداع، سواء في التمثيل أو الغناء، هي قدرت تبني لنفسها مكانة خاصة بين جمهورها. إطلاقها لأغنية "كاريزماتيك" هي خطوة جديدة في مشوارها، وتؤكد إنها فنانة متعددة المواهب قادرة على تحقيق النجاح في كل مجال بتدخله.

في النهاية، الجمهور منتظر بفارغ الصبر طرح أغنية "كاريزماتيك" بشكل كامل، علشان يقدروا يستمتعوا بتجربة فنية جديدة ومختلفة تقدمها غادة إبراهيم.

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