مي عز الدين تتصدر التريند برسالة غامضة ونجوم الفن يدعمونها.. فما القصة؟

تصدرت الفنانة مي عز الدين، تريند جوجل، وذلك بعدما نشرت خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رسالة غامضة أثارت الكثير من الجدل والقلق بين جمهورها، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل رسالتها.

منشور مي عز الدين

حيث عبرت الفنانة مي عز الدين، عن شعورها بغصة عميقة في قلبها، وأنها تحاول بكل ما أوتيت من قوة تجاهل هذه الغصة وأسبابها، ولكنها لم تنجح في ذلك، حيث كتبت: "فيه غصة في قلبي، بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها، وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في أيدي، ولكن ينتهي بي المطاف كل يوم بالفشل، الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه، ويرينا ما يقر أعيننا، ويشرح صدورنا آمين".

هذه الكلمات لم تمر مرور الكرام على جمهور مي، حيث تفاعل معها محبوها بكثافة معبرين عن قلقهم عليها ومتمنين لها الفرج القريب، لم يكن الجمهور وحده من أبدى دعمه لمي، بل شارك عدد من زملائها في الوسط الفني برسائل دعم وتعاطف.

رسائل دعم نجوم الفن لمي عز الدين

الفنان خالد سليم كان من أوائل المعلقين على منشور مي، حيث وجه لها رسالة مواساة قائلاً: "سلامة قلبك يا صديقتي وحبيبتي وعشرة عمري، إحنا كلنا معاكِ وجنبك، وإحنا سند لبعض، أي وقت كلمينا ونتقابل ونتكلم ونخفف عن بعض أي صعب في حياتنا، طمنيني عليكِ"، كما تفاعل معها عدد من الفنانين الآخرين مثل رانيا محمود ياسين التي كتبت لها:"الله يصلح حالك يا رب ويراضيكي"، فيما كتبت هاجر الشرنوبي:" ربنا يربط على قلبك يا حبيبتي"، وكتب شادي شامل:" استغفري كتير يا حبيبتي "، وغيرها من الرسائل التي تلقتها من الفنانين .

يشار أن الفنانة مي عز الدين، كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل "سوق الكانتو" بجانب النجم أمير كرارة، وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "كوبرا" مع محمد إمام في رمضان الماضي.



أبطال مسلسل كوبرا لمحمد إمام



مسلسل كوبرا، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور.

آخر أعمال مي عز الدين

وكان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين المسرحية مشاركتها في مسرحية "زواج اصطناعي"، التي عرضت مؤخرًا في موسم الرياض على مسرح البوليفارد، ولاقت استحسان الجمهور، وشاركها في بطولتها محمد أنور، بيومي فؤاد، دنيا المصري، سليمان عيد، إيمان السيد، مصطفى غريب.

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