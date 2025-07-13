الملحن غريب يكشف تفاصيل ألبومه الجديد: 12 أغنية على دفعتين

أعلن الملحن غريب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يضم 12 أغنية متنوعة، ويستعرض الموجز تفاصيل الاغاني وأعمالها المختلفة.

طرح الألبوم على مرحلتين

وأوضح غريب من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الألبوم سيُطرح على دفعتين، حيث سيتم إطلاق أول 6 أغنيات خلال الشهر الجاري، على أن تُستكمل الدفعة الثانية في فصل الشتاء القادم.

دعوة للتفاعل مع الجمهور

وفي ختام منشوره، فتح غريب باب التفاعل مع الجمهور، قائلًا: "فيه آراء عندكم أو أي اقتراحات؟"، في إشارة لرغبته في إشراك محبيه في تفاصيل العمل المنتظر.

تعاونات موسيقية مميزة في الألبوم

يستعد الملحن غريب لطرح ألبومه الجديد الذي يشهد تعاونات موسيقية مميزة مع نخبة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية. ويشارك في توزيع الأغاني عدد من الموزعين المعروفين، من بينهم: توما، يحيى المالكي، ديفيد أمين، بدر مصطفى، تيامو، وحسام سعيد.

أسماء الشعراء المشاركين

أما على مستوى الكلمات، فقد استعان غريب بمجموعة من الشعراء الذين يملكون بصمة واضحة في الأغنية العربية، منهم: أحمد عبد النبي، مصطفى ناصر، أحمد تبارك، محمود كلازا، أحمد صبري، سلمى رشيد، وأحمد سامي.

ألحان غريب ومساهمات ملحنين آخرين

ومن اللافت أن غريب قام بتلحين معظم أغاني الألبوم بنفسه، باستثناء ثلاث أغانٍ فقط، لحنها كل من محمد هلال، مداح، ومحمد عبيه.

أحدث إصدارات غريب الفنية

مؤخرًا، قدّم غريب لعدد من نجوم الغناء أعمالًا جديدة، منها أغنية "ضعت منك" التي أدتها الفنانة جنات وكتب كلماتها الشاعر أحمد العزب، كما لحن أغنية "يلا بينا" لرامي جمال بكلمات أحمد عبد النبي وتوزيع النابلسي. كذلك تعاون مع تامر عاشور في أغنية "عديت"، التي كتبها تامر حسين ووزعها توما.

بصمة في أعمال لنجوم كبار

وسبق له أن لحّن أغنية "تيجي" للفنانة هيفاء وهبي، وشارك أيضًا في أغنية "علامة للتاريخ" التي جمعت جنات ورامي جمال، من كلمات أحمد عبد النبي، وقد تولى غريب فيها مهمة التلحين والتوزيع.

تعاونات موسيقية مع نجوم كبار

امتد تعاون غريب ليشمل مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في الوطن العربي، مثل مايا دياب، محمد المجذوب، محمد نور، هيثم شاكر، وشيرين عبد الوهاب، وغيرهم من الأسماء اللامعة.

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