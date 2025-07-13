حلا شيحا: «لم أقل إن زواجي من معز مسعود أصعب فترات حياتي»

نفت الفنانة حلا شيحا صحة التصريحات المنسوبة إليها مؤخرًا، التي زعمت أنها وصفت فترة زواجها بالداعية معز مسعود بأنها كانت «أصعب فترات حياتها»، مؤكدة أن هذه الأقوال عارية تمامًا من الصحة ولم تصدر عنها على الإطلاق، ويرصد الموجز التفاصيل.

حلا شيحا: تصريحات ملفقة

عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، قالت حلا شيحا: «مش عارفة إيه الكلام ده ومين اللي نشره على لساني؟! ياريت اللي يكتب خبر يتحرى الدقة كويس قبل ما يكتب أي حاجة عني.. أنا مقلتش الكلام ده نهائي».

بهذه الكلمات حسمت الجدل حول ما تم تداوله من شائعات، مطالبة وسائل الإعلام بتحري المصداقية.

كواليس زيجاتها وطلاقها: أزمة نفسية وصراع داخلي

في سياق آخر، كانت حلا شيحا قد كشفت في وقت سابق عبر قناتها على «يوتيوب» عن تفاصيل زيجاتها السابقة وتجاربها النفسية الصعبة، وأوضحت أنها بعد زيجتها الثانية أصيبت باضطرابات نفسية وشعور بالغضب تجاه نفسها وحتى تجاه الخالق، قائلة: «كنت فاكرة إن الزيجة دي هتكون عونا لي على حياة أفضل، لكن لما لقيت الموضوع غلط وصدمتي كانت صدمتين، حسيت أني بتألم جدًا، وكنت بقول يا رب أنا زعلانة منك.. لكن بعدين اكتشفت إن ده كان غضب مني وغلط».

كما أضافت أنها شعرت بما يشبه «التروما» النفسية بعد طلاقها الأول، إذ وصفت إحساسها: «كنت حاسة إن حاجة اتغيرت جوايا، من كتر الألم، وبقيت حتى غاضبة من نفسي، وحاسة إن فيه حاجة مش مظبوطة جوايا».

آخر أعمالها الفنية

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور درامي لـ حلا شيحا في مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي عُرض في رمضان 2024، من بطولة خالد النبوي وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة. شارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم نور النبوي، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، إيمان السيد، مايان السيد وغيرهم.

أما في السينما، فقد كان آخر ظهور لها في فيلم «مش أنا» مع الفنان تامر حسني عام 2021، من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، والذي تناول قصة شاب يعاني من مرض غريب يجعله غير قادر على التحكم في يده.

رسالة للجمهور

بهذه التصريحات، حرصت حلا شيحا على توضيح الحقيقة لجمهورها، مؤكدة أنها ما زالت تتعامل مع تجاربها السابقة كدروس في الحياة، داعية إلى التوقف عن نشر الشائعات التي قد تؤذيها نفسيًا وتؤثر على حياتها الشخصية والمهنية.

اقرأ أيضًا:

”المهنة فيها نفاق” حلا شيحا تثير جدل متابعيها بـ منشور عبر الانستجرام



حلا شيحا تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده