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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

في هذا الموعد.. محمد عدوية يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في السعودية

محمد عدوية
محمد عدوية

حفل ضخم ضمن فعاليات "فورها"..يستعد الفنان محمد عدوية لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "فورها" برعاية الهيئة العامة للترفيه، ويستعرض الموجز التفاصيل. 

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الإعلان عن موعد الحفل

وأعلن محمد عدوية عن موعد الحفل بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليه معلقًا: "جمهور جدة الغالي مستنيكم يوم الجمعة 18 يوليو في حفل فورها علشان نغني كلنا كل الأغاني اللي بتحبوها".

البوستر الدعائي للحفل

وكان محمد عدوية نشر البوستر الدعائي الخاص للحفل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "انتظروني في السعودية حفل فورها يوم 18 يوليو".

مشاركة رمضان الأخيرة

يشار إلى إنه كان محمد عدوية قد شارك فى موسم رمضان الماضى، بغناء تتر مسلسل "منتهي الصلاحية" برفقة دبل زوكش، والتتر من كلمات محمد حسني وألحان إسلام رفعت وتوزيع الوايلي، وأعرب محمد عدوية عن حماسه لتلك التجربة.

آخر حفلاته في مصر

يذكر أن آخر حفلات محمد عدوية كانت في بورتو المنيا، وقدم فيها باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

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