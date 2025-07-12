آمال رمزي:زوجي طلقني علشان الميراث.. ورفضت أسيب ولاد أخويا بعد وفاة والدتي

كشفت الفنانة القديرة آمال رمزي تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية، خلال لقائها في برنامج مساء الياسمين الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس، حيث تحدثت بصراحة عن أسباب طلاقها بعد 6 سنوات زواج، مؤكدة أن السبب كان إنسانيًا في المقام الأول، ويرصد الموجز التفاصيل.

قالت آمال رمزي: «جوزي طلقني علشان يحرمني من الميراث، لأني مردتش أخلف، قولتله أنا عايزة أربي ولاد أخويا بعد 6 سنين جواز.. ولما بلغني إنه هيطلقني قولتله براحتك، بس أنا مش هسيب ولاد أخويا، أسيبهم لمين؟ صعب أوي.. وكانت ماما توفت اللي كانت بترعاهم، وحرام أكون أنانية».

وأكدت آمال رمزي أن قرارها بالاهتمام بأبناء شقيقها كان بدافع المسؤولية والإنسانية، خاصة بعد وفاة والدتها التي كانت تتولى رعايتهم، مشيرة إلى أن تخليها عنهم كان أمرًا مستحيلًا بالنسبة لها.

عشق المسرح وأسرار حياتها المالية

وخلال نفس اللقاء، تحدثت آمال رمزي عن حبها الشديد للمسرح، وكشفت عن سر في حياتها المالية مكّنها من الاستقلال الفني والاختيارات الحرة، قائلة: «أنا بعشق المسرح، وعملت ودعتين بحط فيهم فلوس، بصرف من فوائدهم، واختار الشغل اللي يعجبني من غير ما أحتاج لحد».

كما أشادت بنصيحة الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة التي لا تنساها، حيث قالت: «اشتغلت معاه 3 أفلام، وكان دايمًا يقولي: اهتمي بشغلك الناس هتهتم بيكي. وفي فيلم بابا عايز كده قالي لازم تبقي مايصة، وكنت بتمرجح مع محمد عوض، وقالي قولي الجملة بمياصة: زغلول تعال مرجحني».

تعاطف مع ميمي شكيب: «اتظلمت أوي»

لم يخلُ الحوار من لمسة وفاء للفنانين الكبار، إذ تحدثت آمال رمزي بحزن شديد عن الفنانة ميمي شكيب، قائلة: «ميمي شكيب اتظلمت أوي، كانت بنت بشوات، بس اتظلمت وصعبانة عليا جدًا».

أعمال آمال رمزي الفنية

ويُذكر أن آخر أعمال آمال رمزي كان مسلسل عيش أحلامك، الذي عُرض عام 2018، وشاركها بطولته عدد من الفنانين منهم: عبد الرحيم حسن، محمود عامر، منة المصري، إسلام عماد، صوفيا ياسين، شريف الخيام، باهر الشافعي، ومحمد الفقي، وكان من إخراج أشرف الغزالي.

وقدمت آمال رمزي طوال مسيرتها الفنية أكثر من 100 عمل متنوع بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية. ومن أبرز أعمالها المسرحية: حكاية 3 بنات، الزوج أول مَن يلعب، الكلامنجية، أنا أجدع منه، الضيف اللي هو، الطرطور. أما في الدراما فقد شاركت في مسلسلات مهمة منها: حارة السقايين، الكهف، شفيقة ومتولي، الجاني، وقافلة زمان.

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