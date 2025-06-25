بعبع الأطفال.. أسرار وحكايات في حياة الفنان الراحل عماد محرم

توفي اليوم الأربعاء الفنان عماد محرم عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، ليغيب وجه من أبرز وجوه السينما المصرية في أدوار الشر، والذي ترك بصمة قوية في الذاكرة الفنية رغم عدم حصوله على البطولة المطلقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

مراسم تشييع وعزاء جثمان الفنان عماد محرم

أعلن الحساب الرسمي للفنان الراحل عماد محرم على "فيسبوك" أن صلاة الجنازة ستُقام في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، على أن يُدفن جثمانه ويُقام العزاء داخل المقابر. وكتب الحساب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، العزاء والصلاة في مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء على المقابر."

مسيرة فنية امتدت لعقود لـ عماد محرم

بدأ عماد محرم مشواره الفني في أواخر الستينيات عبر شاشة التليفزيون، وكان أول ظهور له في مسلسل "بيار الملح" عام 1967 إلى جانب النجم شكري سرحان والفنانة ليلى طاهر، ثم انتقل إلى السينما في أوائل الثمانينيات، حيث ظهر لأول مرة في فيلم "الثأر" عام 1982، وواصل تقديم أدوار متنوعة، جمعته بكبار النجوم على مدار مشواره الفني.

العفاريت.. العلامة الأبرز في مسيرة عماد محرم

يُعتبر فيلم "العفاريت" من أهم المحطات الفنية في حياة عماد محرم، حيث جسد فيه شخصية تركت أثرًا لدى الجمهور، ليظل اسمه مرتبطًا بهذا الفيلم حتى اليوم، وقد أثار الجدل في السنوات الأخيرة عندما ظهر في فيديو برفقة ابنته، كاشفًا عن هوية "ابنة مديحة كامل" في الفيلم، قائلاً إنها "بلية"، ما أعاد الفيلم إلى دائرة النقاش مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدل فني على السوشيال ميديا

تصريحات محرم تسببت في ردود فعل واسعة، حيث انتقدت مؤلفة الفيلم، ماجدة خير الله، هذا التناول، معتبرة أن الفيلم ليس لغزًا يجب حله بل رسالة اجتماعية عن خطف الأطفال والمتاجرة بهم، وأشارت إلى أن الجدل المثار هو تهميش للقيمة الفنية للعمل، مؤكدة أن بعض الأفلام تُبقي أسئلتها مفتوحة عمدًا لتحفيز التفكير لا لتقديم إجابات جاهزة.

عودة الفنان عماد محرم بعد غياب طويل

ابتعد الفنان الراحل عماد محرم عن الأضواء لفترة طويلة بعد تألقه في الثمانينيات والتسعينيات، لكنه عاد في الألفينات وشارك في عدد من المسلسلات أبرزها "الباطنية"، حيث تعاون مع نجوم مثل صلاح السعدني وغادة عبد الرازق، مستعيدًا حضوره الفني وإن كان محدودًا مقارنة ببداياته.

زواجه وحياته الخاصة

عماد محرم كان متزوجًا من الإعلامية داليا، واحتفظا بعلاقة زوجية مستقرة، واحتفلا بعيد زواجهما في أكثر من مناسبة، وهو جانب إنساني لطيف من حياة الفنان الذي اشتهر بدور "الشرير"، لكنه في الواقع كان إنسانًا بسيطًا ومحبًا لعائلته.

أبرز الأعمال والتعاونات الفنية

شارك عماد محرم في أفلام متنوعة مثل "رحلة الشقاء والحب"، "أقوى الرجال"، و"رحلة لذيذة"، ووقف أمام عمالقة مثل عادل إمام، محمود عبد العزيز، وعمرو دياب. ورغم عدم تصدره الملصقات السينمائية كبطل، إلا أن حضوره كان دائمًا طاغيًا في كل مشهد يظهر فيه.

برحيل عماد محرم، تفقد الشاشة المصرية أحد وجوهها المميزة، الذي عرف كيف يترك الأثر رغم قلة عدد أدواره الرئيسية، مقدمًا درسًا في الإبداع الفني يتجاوز حدود البطولة المطلقة.

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