بعد تصدره التريند.. تفاصيل جديدة في مصرع "الصيني المضحك" بحادث مأساوي وسر هاتفه المحمول

في حادث صادم لعشاق الكوميديا، توفي الممثل والكوميدي الفرنسي الشهير من أصول صينية، بون هاي مين، المعروف بلقبه "الصيني المضحك"، عن عمر 43 عامًا، إثر سقوطه من نافذة شقته في الطابق الثامن بأحد أحياء باريس.

وبحسب ما نقلته صحيفة لوباريزيان عن منتجه فيليب ديلماس، فإن الحادث وقع عندما حاول بون استرجاع هاتفه المحمول الذي انزلق إلى مكان ضيق قرب نافذته، فاختل توازنه وسقط في حادث وصف بـ"العرضي"، دون أي شبهة انتحار، خصوصًا أنه لم يُعثر على رسالة وداع داخل شقته.

الشرطة عثرت على الهاتف في مزراب النافذة، كما لاحظت وجود منفضة سجائر على حافة الشرفة، وفتحت نيابة باريس تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وكان بون هاي مين قد مرّ بظروف نفسية صعبة مؤخرًا، تسببت في نقله إلى المستشفى خلال جولة له بجزيرة "ريونيون"، إلا أن حالته بدأت تتحسن مع عودته إلى المسرح من خلال عرضه الجديد "اقتل بون" (Kill Bun)، الذي كان من المقرر تقديمه أمام جمهور مونتريال في كندا مساء الجمعة.

اشتهر بون بفضل انضمامه إلى نادي جمال كوميدي كلوب التابع للكوميدي المغربي الفرنسي جمال دبوز، وحقق شهرة واسعة في فرنسا، كما شارك في الفيلم الشهير "أستيريكس وأوبيليكس: إمبراطورية الوسط" الصادر في 2023.

ورغم نجاحه، عانى بون من حياة قاسية في بداياته، حيث عاش بلا مأوى لفترة طويلة، وكان ينام قرب محطات النقل بعد تقديم عروضه. وقال في تصريح سابق للوباريزيان:

"كنت أضحك آلاف الأشخاص على المسرح، ثم أذهب لأنام وحيدًا عند محطة الترام."

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