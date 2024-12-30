أسرة أحمد عدوية تعلن تغيير موعد عزائه وتحدد مسجد المشير لاستقبال المعزين

أعلنت أسرة الفنان الراحل أحمد عدوية عن تغيير موعد عزائه، حيث تقرر إقامته مساء الأربعاء في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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سيتم استقبال المعزين من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً، وسط استعدادات لاستقبال عدد كبير من محبي الراحل وأصدقائه من الوسط الفني وخارجه، الذين يرغبون في تقديم واجب العزاء في واحد من أبرز رموز الفن الشعبي المصري.

تشييع الجثمان وسط مشاعر الحزن

تم تشييع جثمان الفنان أحمد عدوية إلى مثواه الأخير أمس الاثنين، حيث ووري الثرى في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، مخلفاً وراءه إرثاً فنياً حافلاً بالأغاني التي شكلت هوية الغناء الشعبي المصري لعقود.

وشهدت مراسم الجنازة حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين الذين حرصوا على وداع الفنان الكبير اجتمع المشيعون لتقديم الدعم لعائلته، معبرين عن أسفهم لفقدان قامة فنية بارزة أثرت الساحة الفنية بأعمالها الخالدة.

حضور بارز للفنانين والموسيقيين

عكست مراسم العزاء تقدير الوسط الفني لمسيرة أحمد عدوية، حيث حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء كان من بين أوائل الحاضرين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الذي وصف عدوية بأنه "رمز للغناء الشعبي وأيقونة لا تتكرر" كما حضر المطرب عبدالباسط حمودة والفنان حسام حسني، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والموسيقيين الذين جاؤوا لتوديع الفنان الراحل.

وقد اتسمت الأجواء في العزاء بمشاعر مختلطة بين الحزن والحنين، حيث استذكر الحاضرون ذكرياتهم مع الفنان الكبير وأبرز محطات حياته التي أثرت في الجميع.

حياة أحمد عدوية رحلة فنية مليئة بالإبداع

ولد أحمد عدوية في 26 يونيو 1945 بمحافظة المنيا، وبدأ مشواره الفني من شارع محمد علي، المعروف بكونه مهدًا للمواهب الموسيقية غنى عدوية في مقاهي "الآلاتية" وأفراح الشوارع الشعبية، واستطاع أن يجذب الأنظار إليه بفضل صوته المميز وأسلوبه الفريد.

في السبعينيات، لمع نجم عدوية بأغانيه التي جمعت بين الكلمات البسيطة والإيقاعات الراقصة من بين أشهر أغانيه:"بنت السلطان"،"سلامتها أم حسن"،"السح الدح إمبو"

لم يقتصر إبداع عدوية على الغناء فقط، بل برع أيضاً في السينما شارك في العديد من الأفلام التي عززت مكانته كرمز شعبي وممثل للجمهور البسيط أعماله السينمائية ساعدت في ترسيخ شعبيته وجعلت منه أيقونة فنية في مصر والعالم العربي.

حياة شخصية مليئة بالتحديات

في عام 1976، تزوج أحمد عدوية من ونيسة، التي كانت شريكة حياته وداعمته الأولى طوال أكثر من أربعين عاماً أنجبا ابنهما محمد عدوية، الذي سار على خطى والده وأصبح واحداً من أبرز مطربي الجيل الجديد.

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