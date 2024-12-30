مصطفى كامل يتصدَّر الترند بمواقع التواصل الإجتماعي بحفلات رأس السنة

تصدر الفنان مصطفى كامل محركات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك "وذلك بعد إعلانه عن احيائه لحفل غنائي يوم رأس السنة غداً.

ونشر كامل بوستر الحفل عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وكتب قائلاً:"يلا بينا نولع الدنيا ونحتفل مع بعض بالسنة الجديدة.. مستنيكم في حفلتي ليلة رأس السنة 31 ديسمبر في أجواء مليانة غنا ورقص سنة جديدة سعيدة على الجميع.



هل تكرم النقابة فنانين الثمانينيات ؟

منذ أيام قليلة، عقد مصطفي كامل النية على إقامة احتفالية خاصه لتكريم فنانين الثمانينيات وقال: خاطبت وزير الثقافة بأن حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم سيكون بداية لحفلات نكرم خلالها كل جيل الثمانينيات والتسعينيات ومنهم حميد الشاعري، وأشكر وزير الثقافة على تبنيه فكرة د. مدحت العدل، والانتصار للفن والموسيقى.

مصطفي كامل

ويرصد إليكم الموجز آخر أعمال مصطفى كامل

آخر أعمال مصطفي كامل

طرح مصطفي كامل مؤخرا أجدد أغنياته والتي تحمل إسم "العيب عليا" ضمن البومه الجديد ، ويطرح كامل أغاني ألبومه الجديد على طريقة السينجل، حيث راهن الفنان على نجاح هذا الألبوم.

تفاصيل اغنية العيب عليا

أغنية "العيب عليا" من كلمات مصطفي كامل، وألحان وميكس ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أحمد جودة، جيتارات أحمد حسين.





كما طرح كامل احدث أغنياته بعنوان “إبن المحدودة” من كلماته والحانه، وميكس ماستر أحمد جودة، وتوزيع موسيقي باسم منير.

كلمات الأغنية

أنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر واطعم من الموزة، اه يا محظوظ يا ابن المحظوظه، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.

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