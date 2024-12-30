موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 177

مسلسل قيامة عثمان.. يُعتبر مسلسل "قيامة عثمان" واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي وخارجه، ويجمع العمل بين الأحداث المثيرة والصراعات الحاسمة التي خاضها عثمان بن أرطغرل لكي يحقق حلمه الكبير بتأسيسه للدولة العثمانية، لذا يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض الحلقة 177 من الموسم السادس.

موعد عرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان



ويرصد موقع الموجز موعد عرض الحلقة 177 من الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، كشفت قناة ATV التركية الناقلة للعمل أن موعد عرض الحلقة 177 سيكون يوم الأربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وتركيا، ومن المقرر أن تحمل هذه الحلقة مزيدًا من التحديات والمواجهات التي يخوضها عثمان في رحلته لتأسيس دولته، وهذا يجعلها من الحلقات المرتقبة بشدة.

كما تعرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان، الموسم السادس، يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 على قناة الفجر الجزائرية.

مسلسل قيامة عثمان

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن متابعة الحلقة الجديدة من المسلسل على قناة ATV التركية على تردد 10796، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، والاستقطاب عمودي، كما تُعرض قناة الفجر الجزائرية أيضاً مسلسل قيامة عثمان على تردد 12034، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4، والاستقطاب عمودي.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

يضم المسلسل كوكبة من النجوم الذين تألقوا في تقديم شخصياتهم التاريخية، أبرزهم بوراك أوزجيفيت الذي يلعب دور عثمان بن أرطغرل، المؤسس الأول للدولة العثمانية، يلدز جاغري عتيقسوي التي تقدم شخصية مال خاتون، زوجة عثمان وسيدة قبيلة كايي، وأوزجه تورير التي تقدم دور بالا خاتون، زوجة عثمان وابنة الشيخ إديبالي، وإمري باي الذي يقدم شخصية السيد أورخان، ابن عثمان ومالهون خاتون، وشاغري سينسوي في دور جيركوتاي ألب، أحد محاربي عثمان المخلصين، ويغيت أوشان في دور بوران ألب، أحد أقرب المحاربين لعثمان.

مسلسل قيامة عثمان

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