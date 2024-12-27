مشاهدة الحلقة 177 مسلسل قيامة عثمان عبر قناة atv والفجر الجزائرية

تترقب جماهير مسلسل قيامة عثمان عرض الحلقة 177، التي تعد واحدة من أبرز وأقوى الحلقات المنتظرة لهذا الموسم الحلقة تحمل في طياتها مواجهة ملحمية بين السيد عثمان بن أرطغرل وأعدائه من المغول، في إطار حبكة مشوقة ستقلب موازين الأحداث.

ويرصد لكم موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة حول الحلقة 177 من مسلسل "قيامة عثمان" في السطور التالية :

احداث مسلسل قيامة عثمان

تبدأ أحداث مسلسل قيامة عثمان المثيرة في الحلقة بعد وقوع السيد أورهان، ابن عثمان، في قبضة المغول، مما يؤدي إلى تصاعد التوتر والغضب داخل صفوف المحاربين وبينما يخطط عثمان لتحرير ابنه، يجد نفسه هو وجنوده في كمين محكم نصبه الأعداء ومع سقوطهم في هذا الفخ، تصبح الأوضاع أكثر تعقيداً إلا أن المفاجأة الكبرى تأتي بظهور شخصية غامضة تلعب دور المنقذ، لتقلب المعركة رأساً على عقب.

موعد عرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان

تعرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان، الموسم السادس، في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 على قناة ATV التركية، في تمام الساعة التاسعة مساءً كما سيتم بث الحلقة نفسها يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 على قناة الفجر الجزائرية، مما يتيح للمشاهدين متابعة الأحداث المثيرة والحاسمة التي ستشهدها هذه الحلقة.

قنوات بث مسلسل قيامة عثمان

يمكن متابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان عبر عدة قنوات رائدة، أبرزها قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية نقدم لكم ترددات هذه القنوات لتسهل عليكم عملية متابعة الحلقات الجديدة بدقة وجودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11034

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معامل الترميز: 27500

تردد القناة على عرب سات

يمكنك بسهولة استقبال التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية عبر مختلف الأقمار الصناعية باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة: 10922

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

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