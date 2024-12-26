موعد عرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان.. تعرف على التفاصيل

تصدّر اسم مسلسل قيامة عثمان العديد من منصات البحث في الساعات الأخيرة، بجانب تريند جوجل بعد الإعلان الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل عرض الحلقة 177 من المسلسل، التي كان سيتم عرضها يوم الأربعاء 1 يناير 2025 ، هذا الخبر أثار تساؤلات بين محبي المسلسل في جميع أنحاء العالم عن السبب وراء التأجيل وموعد عرض الحلقة الجديدة، لاسيما في ظل النجاح الكبير الذي حققه المسلسل ونسب مشاهدته العالية في تركيا والدول العربية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 177

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل،

من المقرر أن تكشف القناة الناقلة للمسلسل، قناة ATV التركية، عن حقيقة هذا الأمر خلال الساعات القادمة، ويرجع سبب التأجيل لاحتفالات العام الجديد 2025، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في الأسبوع الأول من شهر يناير 2025، بعد تأجيله.

مسلسل قيامة عثمان

وإذا تم تأجيل العرض بالفعل، فمن المقرر أن تُعرض الحلقة 177 مساء يوم الأربعاء 8 يناير 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت تركيا والسعودية، مع عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الخميس خلال الساعة العاشرة مساءً، وذلك عقب عرضها الأول على القنوات التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتمتع مسلسل قيامة عثمان بشعبية واسعة في تركيا والعالم العربي، حيث يتابعه ملايين من عشاق المسلسلات التاريخية التركية التي تميزت بأحداثها المثيرة والشخصيات المعقدة، ويمكن للجمهور متابعة المسلسل على القنوات التركية والعربية عبر ضبط الترددات التالية: قناة ATV التركية، يمكن متابعة العمل عليها على التردد الآتي 10796، معدل الترميز 27500 ، معامل تصحيح الخطأ 5/6، الاستقطاب عمودي

كما يمكن متابعته أيضاً على قناة الفجر الجزائرية عبر التردد الآتي 12034، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4، الاستقطاب عمودي.

قيامة عثمان

طاقم عمل مسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان بطولة السيد عثمان في دور براق أوزجوید وهو الابن الأصغر لأرطغرل غازي سيد قبيلة كايي، وهو زوج مالهون خاتون وبالا خاتون وهو أول سلطان للدولة العثمانية، مال خاتون في دور يلدز جاغري عتيقسوي ابنة أومور بك زوجة السيد عثمان سيدة قبيلة كايي ويني شهير، وبالا خاتون في دور أوزجه تورير ابنة الشيخ إديبالي، زوجة السيد عثمان، والسيد أورخان في دور إمري باي ابن السيد عثمان ومالهون خاتون، و

جيركوتاي ألب في دور شاغري سينسوي الملازم السابق للقائد بالجاي. محارب عثمان غازي، وبوران ألب في دور يغيت أوشان محارب عثمان غازي.

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