تعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 والقنوات الناقلة

يعد مسلسل قيامة عثمان، من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم العربي والعالمي منذ انطلاقته في عام 2019، من خلال أحداثه المثيرة التي تتناول تأسيس الدولة العثمانية وصراعات المؤسس عثمان مع المغول والتتار، نجح المسلسل في جذب ملايين المشاهدين من مختلف الأعمار والجنسيات.

ومع اقتراب عرض الحلقة 173، يزداد الحماس والتشويق بين محبي مسلسل قيامة عثمان، لمعرفة ما ستكشفه هذه الحلقة من أحداث مثيرة، خاصة بعد الأحداث غير المتوقعة التي شهدتها الحلقة الماضية، لذلك يرصد الموجز موعد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



قيامة عثمان



توقعات وتطورات جديدة في الحلقة 173 من مسلسل قيامة عثمان

تعد الحلقة 173 من مسلسل قيامة عثمان، من أكثر الحلقات المرتقبة من قبل محبي المسلسل في العالم العربي، وانتهت الحلقة السابقة على أحداث مثيرة حيث ظهر مشهد موت "بلا"، والذي كان بمثابة مفاجأة كبيرة لعشاق المسلسل.

ومع عرض البرومو التشويقي للحلقة 173، انتشرت حالة من الجدل بين المتابعين، حيث تبين أن موت "بلا" كان مجرد كابوس يراود "عثمان" في منامه، مما زاد من حماسة الجمهور وترقبهم لمعرفة كيف ستتطور الأحداث في هذه الحلقة.

من المتوقع أن تحمل الحلقة 173 تطورات كبيرة في الصراع بين عثمان وأعدائه، إضافة إلى المشاهد التي قد تكشف عن تحالفات جديدة، وأحداث درامية تشهدها الساحة العثمانية، ويتزايد الترقب بشأن كيفية تفاعل عثمان مع هذه التحديات الجديدة التي يواجهها، خاصة في ظل الخيانات والمكائد التي تحاك ضده.

موعد عرض الحلقة 173 من قيامة عثمان



يُعرض مسلسل "قيامة عثمان" أسبوعيًا على قناة ATV التركية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، كل يوم أربعاء.

وبالتالي، يمكن للجمهور المتابع للمسلسل في الدول العربية متابعة الحلقات فور عرضها عبر هذه القناة.

لكن مع تزايد جمهور المسلسل في المنطقة العربية، سيتمكن المتابعون من مشاهدة الحلقة أيضًا عبر قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي، حيث يتم عرض الحلقة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

قيامة عثمان

ترددات القنوات الناقلة للحلقة 173

للراغبين في متابعة الحلقة عبر القنوات الفضائية، إليكم الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة:

• قناة ATV التركية

• التردد: 12034

• القمر الصناعي: نايل سات

• معدل الترميز: 27500

• الجودة: HD

• قناة الفجر الجزائرية

• التردد: 11034

• القمر الصناعي: نايل سات

• معدل الترميز: 27500

• الجودة: HD

انتظار ضخم لأحداث الحلقة الجديدة

مع استمرار تطور الأحداث في مسلسل "قيامة عثمان"، تزداد التوقعات حول ما سيحدث في الحلقة القادمة.

من المعروف أن "قيامة عثمان" يظل دائمًا مصدر جذب للمشاهدين، حيث أن كل حلقة تقدم لهم مفاجآت وتطورات جديدة تزيد من حماستهم لمتابعة أحداث المسلسل. والآن، مع دخول المسلسل مراحل أكثر تعقيدًا في السرد الدرامي، يبدو أن الجمهور سيظل متابعًا بشغف لما ستكشفه الحلقات القادمة عن مصير "عثمان" وأعدائه.

ختامًا، فإن مسلسل "قيامة عثمان" هو أحد الأعمال التي استطاعت أن تلامس قلوب الجماهير العربية وتحتل مكانة بارزة بين المسلسلات التركية التاريخية، ومن المؤكد أن الحلقة 173 ستكون محط أنظار الجميع، خاصة مع الأحداث المنتظرة التي ستحمل الكثير من المفاجآت والتطورات المثيرة.

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