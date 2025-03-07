محمد عدوية يحيي ليلة رمضانية بأغانيه المميزة

أحيى النجم محمد عدوية حفلًا غنائيا استثنائيا داخل خيمة "الخيمة"، في واحدة من أقوى السهرات الرمضانية لهذا العام، وقدم عدوية خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، إلى جانب باقة من أغاني والده، النجم الكبير أحمد عدوية، وسط أجواء جمعت بين الطرب الأصيل والإيقاع العصري.

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شهدت "الخيمة" التي تنظمها شركة تالنت والمهندس أحمد أمين – رئيس شركة الإشراف، حضورا جماهيريا كبيرا من محبي وعشاق النجم محمد عدوية، وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع الفنان طوال الحفل، حيث رددوا كلمات أغانيه التي تحمل طابعا شعبيا مميزا.

محمد عدوية

بدأ عدوية الحفل بأغنيته الشهيرة "حكاية روح"، ثم تابع بتقديم عدد من أغانيه الناجحة مثل "أنا تاجك وسيفك" و"سيبي روحك"، كما أضفى على الأجواء طابعًا خاصًا بأدائه لعدد من روائع والده، النجم أحمد عدوية، مثل "بنت السلطان" و"كركشنجي"، مما أثار حماس الجمهور وأعاد إليهم ذكريات الأغاني الخالدة.

وتعد خيمة "الخيمة"، واحدة من أبرز الوجهات الرمضانية في القاهرة، حيث تجمع بين الفنون والاستعراضات المميزة، بتنظيم احترافي من شركة تالنت دبليو – وليد منصور، وبإشراف دقيق من المهندس أحمد أمين – شركة الإشراف، التي تحرص دائمًا على تقديم تجربة رمضانية راقية تجمع بين الترفيه والموسيقى والطابع الشرقي الأصيل.

واختتم محمد عدوية الحفل وسط تصفيق حار من الجمهور، الذي استمتع بليلة موسيقية مميزة جمعت بين الألحان الشعبية الأصيلة والإيقاعات الحديثة، وبهذا الحفل، يؤكد عدوية مكانته كواحد من أبرز الفنانين الذين يحافظون على التراث الفني مع تجديده بما يتناسب مع ذوق الجمهور المعاصر.

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