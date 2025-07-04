«ضريبة البعد».. أصالة تروج لألبومها الجديد بروح مليئة بالحب والتجارب

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن ألبومها الغنائي الجديد بعنوان «ضريبة البعد»، والذي يضم 14 أغنية متنوعة، مؤكدة أنها خاضت خلال تحضيره رحلة مليئة بالمشاعر والتجارب العميقة. جاء ذلك عبر منشور مطوّل نشرته على حسابها الرسمي على منصة «إنستجرام»، تحدثت فيه عن كواليس العمل وما حمله من ذكريات ومواقف مؤثرة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ذكريات صادقة وتغلب على الخوف

أصالة وصفت الألبوم بأنه تجربة خاصة جدًّا، وقالت: «تمامًا وكلّيًا توحّدت مع هذا العمل، وفرضت جواً من السعادة غلّف قلقي وخوفي بذكريات حلوة وصادقة، سيطر علينا جميعًا الحرص على تقديم أجمل ما لدينا». وأشارت إلى أن الأجواء في الاستوديو كانت مليئة بالمحبة والضحك والمواقف الطريفة التي جمعتها بصناع الألبوم، موجهة شكرًا خاصًا لزوجها الشاعر فائق حسن، الذي وصفته بـ«الرجل المخلص وصانع النجاح».

تسجيلات مليئة بالشغف والإيمان

في منشورها المطوّل، أوضحت أصالة مدى تعلقها بالموسيقى وكيف انعكس هذا على تسجيل الألبوم، قائلة: «ما حدش فينا وفّر يسمع مئات المرّات كل عمل على حدة، كنت دائمًا أبحث عن الروح التي تجعل كل كلمة تكمل الأخرى. طوال فترات التسجيل والتصوير كنت أشعر بسعادة وكأني أرسم مستقبلاً وأعلّم من حولي أن يحبوا ويؤمنوا بما يقدمون».

وأضافت أن أكثر لحظاتها سعادة كانت داخل الاستوديو، حيث تخيلت تفاعل جمهورها مع الأغاني وحرصت على نقل كل لحظة حب وجمال لهم من خلال صوتها وأدائها.

رسالة وفاء وشكر للجمهور

اختتمت أصالة حديثها برسالة مؤثرة إلى جمهورها، مؤكدة وفاءها لهم وحرصها على أن تكون دائمًا عند حسن ظنهم، قائلة: «شكرًا لأعلى نجمة بالسما على اهتمامكم وحبكم الكبير لكل شيء قدمته، وأعدكم أن أقدّم دائمًا أفضل ما لدي، فهذا الألبوم يحمل روحي وقلبي وتجارب حياتي، فيه ألمي وفرحي وأملي وجنوحي وفني».

كزبرة يوجه رسالة ساخرة لأصالة

في سياق آخر، كان الفنان «كزبرة» قد وجه مؤخرًا رسالة ساخرة للفنانة أصالة، بعد إعلان تعاونه الفني مع الفنان تامر حسني، وكتب عبر «فيسبوك»: «رسالة للفنانة أصالة.. فاكرة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وموافقتيش؟ أحب أقولك انتظري أغنيتي مع تامر حسني».

أصالة في عيون جمهورها

الألبوم الجديد «ضريبة البعد» يأتي بعد سلسلة من النجاحات المتتالية لأصالة، التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد طفليها التوأم وسط أجواء عائلية دافئة. كما يستمر تفاعل جمهورها مع كل جديد تقدمه، بفضل صدق إحساسها وقوة حضورها الفني الذي جعلها واحدة من أهم نجمات الوطن العربي.

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