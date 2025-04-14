ألبوم "ضريبة البعد" يجمع أصالة وتامر عاشور لأول مرة

تواصل المطربة السورية أصالة نصري استعداداتها النهائية لطرح ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل عنوان "ضريبة البعد"، هذا الألبوم المنتظر يأتي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويتضمن 15 أغنية متنوعة تمزج بين المشاعر الرومانسية والأنغام الشرقية الأصيلة.

في إطار ذلك يرصد الموجز التفاصيل فيما يلي:

تعاون فني لافت للمطربة أصالة مع تامر عاشور

من أبرز مفاجآت الألبوم هو التعاون الأول بين أصالة والفنان تامر عاشور، حيث سجلت أصالة أغنية جديدة من ألحانه، لتضيف بذلك لمسة موسيقية خاصة للألبوم.

ويُعد هذا التعاون من الإضافات الفنية المنتظرة، لما يحمله عاشور من حس موسيقي رقيق يتناغم مع صوت أصالة القوي والعاطفي.

أصالة وتامر عاشور

تفاصيل الألبوم الجديد للمطربة أصالة

الاختيار الدقيق لعنوان الألبوم "ضريبة البعد" يعكس ما يحمله من معانٍ وجدانية وتجارب إنسانية قد تتطرق فيها أصالة إلى حالات من الفقد، والحنين، والمسافات التي تفصل الأحبة.



ومن المتوقع أن يحمل الألبوم طابعًا دراميًا خاصًا، كما اعتاد جمهورها على الإحساس الصادق في أعمالها.

الجدل حول الجنسية السعودية

بالتزامن مع الحديث عن ألبومها الجديد، تصدّرت أصالة عناوين الأخبار مؤخرًا بعد انتشار شائعات حول حصولها على الجنسية السعودية، السبب في ذلك كان تعليقًا كتبته عبر منصة X، على تغريدة للمستشار تركي آل الشيخ، الذي عبّر فيها عن سعادته بانخفاض نسبة البطالة في المملكة.

وعلقت أصالة قائلة: "عاشت بلادي"، مما دفع البعض لتكهنات حول جنسيتها.

الفنانة السورية لم تتأخر في الرد، حيث حسمت الجدل عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي، قالت فيها:

"أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيتها، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسياتهم".

وأضافت: "أحب كل بلادي، ففيها أهلي وأحبابي وداعميني، وأحبهم كما أحب سوريا، وأنا سورية، وكما أحب البحرين، وأنا بحرينية. وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحب بلادي كلها كما أحب."

أصالة

حفل أصالة في ألمانيا

من ناحية أخرى، تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي، في ألمانيا يوم 2 مايو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور ومن المقرر أيضا أن تبدأ أصالة في تسجيل مجموعة من الأغنيات لموسم الصيف المقبل.

إقرأ أيضا:

طارق العريان وأصالة.. قصة حب انتهت بأزمة فنية وقضائية!

شام الذهبي إبنة أصالة تهاجم أطباء التجميل: الفيلر دمر شفايفي