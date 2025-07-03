قفلت اللعبة.. مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب:عالمي ونبدأ سلسلة نجاحات

تعاون جديد مع الهضبة عمرو دياب.. يجدد الشاعر مصطفى حدوتة تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، للمرة الثانية، في أغنية «قفلتي اللعبة»، التي طرحها منذ قليل ضمن ألبوم «ابتدينا»، والتي حققت نجاح كبير فور طرحها، ويرصد الموجز تفاصيل الأغنية وتصريحاته.

تصريحات مصطفى حدوتة

وقال حدوتة عن تعاونه مع الهضبة في بيان صحفي: «الهضبة عالمي، وألبوم ابتدينا يشهد التعاون الثاني بيننا في أغنية قفلتي اللعبة، لينتعش الجمهور بكلماتي الراقصة والتي تتلائم مع الأجواء الصيفية».

وأضاف: «كما أن هذا التعاون يأتي بعد تعاونا لأول مرة في أغنية يا قمر التي تعد أنجح أغنية في ألبومه الماضي، لذا فأنا متفائلًا بنجاحنا سويًا في الألبوم الجديد لنبدأ سلسلة من النجاحات لا حصر لها».

عمرو دياب يطرح «ابتدينا» ويتعاون مجددًا مع مصطفى حدوتة

طرح الألبوم على المنصات

جدد المطرب عمرو دياب تعاونه مع الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، في ألبومه الجديد «ابتدينا»، والذي طرحه منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات الرقمية المختلفة.

أغنية «قفلتي اللعبة»

ويتعاون الهضبة عمرو دياب مع مصطفى حدوتة في أغنية «قفلتي اللعبة»، من ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كلمات الأغنية: خدتي من قلبي الدقات وخدتي م الروح سحرها

خدتي من وقتي الساعات وخدتي م العين ننها

خدتي م الأرض الثبات خدتي م السما نجمها

خدتي من كل الحاجات أحلى حاجه بحبها

قفلتي اللعبه بجمالك قفلتي اللعبة

عجباكي اللعبه ما براحه قلبنا مش لعبة

قفلتي اللعبه بجمالك قفلتي اللعبة

عجباكي اللعبه ما براحه قلبنا مش لعبة

تعاون سابق في «ياقمر»

ويأتي ذلك بعدما تعاون الهضبة مع حدوتة في ألبوم «مكانك» الذي طرحه نهاية 2023، من خلال أغنية «يا قمر»، والتي لاقت تفاعلا كبيرا وقتها.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، هي:

ابتدينا، خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايما فاكر، شايف قمر، إشارات، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، بابا، حبيبتي ملاك، يابخته، هلونهم".

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