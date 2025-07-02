عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".. مفاجآت فنية وتعاونات منتظرة

في مفاجأة سارة لجمهوره العريض، أعلن الهضبة عمرو دياب، عن طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "ابتدينا"، يوم الخميس 3 يوليو 2025، عبر المنصات الرقمية المختلفة، ليعيد بذلك الحماس إلى الساحة الفنية مع عودته القوية بألبوم طال انتظاره، ويرصد الموجز تفاصيل البومه.

تشويق قبل الإصدار: "24 ساعة" تشعل السوشيال ميديا

ونشر الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" البوستر التشويقي للألبوم، وعلّق عليه بعبارة قصيرة أثارت حماس الجمهور: "24 ساعة"، في إشارة إلى قرب موعد الطرح. التفاعل الكبير الذي حظي به المنشور من الجمهور يعكس الشوق والاهتمام الكبيرين بعودة عمرو دياب بعمل جديد.

تصدر الترند.. وعودة التعاون مع عمرو مصطفى

قبل أيام من طرح الألبوم، تصدّر اسم عمرو دياب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر برومو أول أغنية من الألبوم، بعنوان "ابتدينا"، والذي حمل مفاجأة قوية، وهي عودة التعاون بين دياب والملحن عمرو مصطفى، بعد انقطاع طويل إثر خلافات فنية وشخصية استمرت سنوات.

عودة هذا التعاون أعادت للذاكرة مجموعة من أنجح الأغاني التي جمعت بينهما، وأثارت موجة من الحنين لدى الجمهور، خاصة بعد نشر صور من جلسات التحضير داخل استوديو أمير محروس، بحضور الشاعر تامر حسين، وهو من الأسماء التي طالما ارتبطت بنجاحات دياب.

نخبة من صناع الموسيقى يشاركون في "ابتدينا"

ويضم الألبوم الجديد عددًا من الأغاني التي تعاون فيها عمرو دياب مع كوكبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الموسيقية المصرية والعربية، أبرزهم:

تامر حسين (شاعر)

عزيز الشافعي (ملحن)

محمد يحيى (ملحن)

عادل حقي (موزع موسيقي)



ولم تخلُ قائمة الأسماء من مفاجآت، أبرزها تقديم الهضبة لأغنية من ألحانه الشخصية، وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، الذي سبق أن كتب له مجموعة من أنجح الأغاني مثل: "لو عشقاني"، و"أديني رجعتلك"، و"تنسى واحدة"، و"هي عاملة إيه دلوقت".

هل يعيد "ابتدينا" عمرو دياب إلى صدارة الألبومات؟

وسط حالة الترقب التي يعيشها جمهور عمرو دياب، يُنتظر أن يحقق ألبوم "ابتدينا" نسب استماع عالية فور طرحه، خاصة مع عودة التعاونات القديمة والتجديد في الشكل الموسيقي، ومن المتوقع أن يتصدر الألبوم قوائم الأكثر استماعًا عبر المنصات الموسيقية مثل "أنغامي"، و"سبوتيفاي"، و"ديزر".

عمرو دياب.. نجم لا يغيب عن المشهد

منذ أكثر من ثلاثة عقود، لا يزال عمرو دياب يحافظ على مكانته في قلوب الجمهور، ولا يتوقف عن التطوير والتجديد في أعماله الفنية، "ابتدينا" لا يُعد مجرد ألبوم جديد، بل هو تأكيد على أن الهضبة لا يزال في صدارة النجوم، قادرًا على مفاجأة جمهوره وتجديد حضوره الفني في كل موسم.

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