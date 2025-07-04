أغنية بمزاجي لـ أميرة الصباغ تتصدر تيك توك وتشعل السوشيال ميديا

حققت المطربة الشابة أميرة الصباغ انطلاقة قوية بكليبها الجديد "بمزاجي"، لتتصدر به تريند تطبيق "تيك توك" خلال أقل من 24 ساعة، وسط تفاعل ضخم من جمهورها، خاصة من فئة الشباب والفتيات.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

إطلالات مبهجة وروح سعاد حسني

لاقى الكليب تفاعلًا واسعًا بسبب إطلالات أميرة المبهجة التي صممت لتتماشى مع أجواء الصيف، وظهر فيها الجانب المرح والجريء من شخصيتها، ما جعل البعض يشبهونها بـ"سعاد حسني الجيل الجديد".

رسائل تمكين المرأة واستقلالها

اختارت أميرة كلمات الأغنية لتعبر عن حرية المرأة في اختيار حياتها، مؤكدة أن "بمزاجي" لم تكن مجرد تجربة فنية، بل تحدٍ شخصي ورسالة واضحة لكل من يحاول التدخل في قرارات الآخرين.

دعم جماهيري يتخطى العالم الافتراضي

تلقى الكليب دعمًا واسعًا داخل مصر وخارجها، وتحديدًا من دول الخليج وشمال إفريقيا، حيث اعتبره كثيرون رسالة قوية للثقة بالنفس والاستقلالية، مع تميز صوت أميرة بقوته وصدقه.

تفاعل الأطفال.. ومشاعر صادقة

أميرة عبّرت عن فرحتها بتفاعل الأطفال مع الأغنية، مؤكدة أن مشاهدة مقاطع فيديو لهم وهم يرددون كلماتها كان من أسعد لحظات حياتها، ووصفت ذلك بأنه "النجاح الحقيقي".

كلمات الأغنية الكاملة

حلوة اوى النصيحة دى

بس أقولك خليها لك

أنا حره ملكش فيه

دى حياتي وأنت مالك

وفر نصايحك، دي لنفسك

خليك فيك وبص في ورقتك

مش هسمح، أنا لحد يحط مناخيره جوة حياتي

انا بمزاجي وبدماغي

هعمل كل الي أنا حساه

ده كلامي وده نظامي

هو ده وضعي اللي أنا حباه

خليكوا في بلاويكوا

ملكوش دعوة بخلق الله

أنا مبسوطة وده المهم

رأى الناس مش في بالي

راحة بالي هى الأهم

راضية عني وعن حالي

عايشة حياتي مبسوطة

بيها مش محتاجة لتقيمكم

تقريبا راحتي مضيقاهم

وجمالي مغطى عليهم

أنا بمزاجي وبدماغي

هعمل كل الي أنا عاوزاه

ده كلامي وده نظامي

وهو جوى الي أنا حباه

خليكوا في بلاويكوا

ملكوش دعوة بخلق الله

فريق العمل والإنتاج

الكليب من كلمات وألحان وغناء أميرة الصباغ، توزيع موسيقي: وليد مصطفى، ميكس وماستر: محمد الجيار، إخراج: أحمد علاء الجندي، إدارة أعمال: إبراهيم فاروق، تصميم استعراض: مي إبراهيم، وتصميم ملابس: أكرم عمران.

مسيرة فنية صاعدة

شاركت أميرة في العديد من المناسبات الوطنية مثل موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش، وغنت بـ9 لغات عالمية، وأثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها واحدة من أبرز الأصوات النسائية الشابة في الوطن العربي.

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