عودة لسلسلة النجاحات..عمرو دياب وعمرو مصطفى يحتلان المركزين الأول والرابع على يوتيوب

واصل الهضبة عمرو دياب مسيرة نجاحه الفني مع رفيق مشواره الملحن الكبير عمرو مصطفى، حيث تصدر الثنائي تريند يوتيوب في مصر والوطن العربي بعد ساعات قليلة من طرح أغنياتهما ضمن ألبوم "ابتدينا"، ويستعرض الموجز التفاصيل.

«ابتدينا» تتصدر في 4 ساعات فقط

احتلت أغنية «ابتدينا» المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا على يوتيوب بعد 4 ساعات فقط من طرحها رسميًا، الأغنية من كلمات تامر حسين وچنا عمرو دياب، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

المركز الرابع لأغنية «رجعنا»

كما حقق الثنائي إنجازًا آخر باحتلال المركز الرابع في التريند بأغنية «رجعنا»، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

عمرو مصطفى: «رفيق الطريق»

وعلّق الملحن عمرو مصطفى على هذا الإنجاز عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً:

"خطفوني تريند 1 وغناء رقم 1.. رفيق الطريق"، في إشارة إلى استمراره في شراكته الفنية الناجحة مع الهضبة منذ أكثر من 25 عامًا.

«ابتدينا».. ألبوم جديد يعكس ريادة الهضبة

طرح النجم عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان «ابتدينا»، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية متنوعة بين الرومانسي، الإيقاعي والدرامي، بمشاركة نخبة من ألمع صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

قائمة أغاني ألبوم عمرو دياب

خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

دايمًا فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)



جميع أغاني الألبوم تم ميكساجها وماسترينجها على يد مهندس الصوت أمير محروس، فيما تولى المصور كريم نور تقديم الهوية البصرية للألبوم من خلال جلسات تصوير مبتكرة.

تجربة موسيقية جديدة بروح متجددة

يأتي ألبوم «ابتدينا» كتجربة جديدة في مسيرة الهضبة، إذ يجمع بين روح الأغاني الكلاسيكية التي اشتهر بها وأصوات موسيقية معاصرة تواكب التطور العالمي، ليؤكد من جديد مكانته كأيقونة متجددة دائمًا في الموسيقى العربية.

نجاح متواصل منذ «مكانك»

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب كان بعنوان «مكانك»، وطرحه قبل عامين، محققًا نجاحًا كبيرًا بتصدره قوائم الأكثر استماعًا في مصر والوطن العربي على مختلف منصات وتطبيقات الموسيقى.

اقرأ أيضًا:

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تصل إلى 156 ألف جنيه في دبي



رغم غيابه عن الإعلانات.. عمرو دياب تريند رمضان 2025 بأغنية عمرها 23 سنة

