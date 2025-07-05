رنا سماحة بأغنية «الهونولولو».. تجربة غنائية جديدة

إصدار أغنية رنا سماحة الجديدة بعد حملة تشويقية.. بعد حملة تشويقية على مواقع التواصل الاجتماعي، صدرت أحدث أغنيات الفنانة رنا سماحة، بعنوان «الهونولولو»، على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ويرصد الموجز

أجواء موسيقية مختلفة

تميزت أغنية «الهونولولو» بـ رنا سماحة بأجوائها الموسيقية المختلفة من ناحية اللحن والتوزيع، حيث جاءت بقالب موسيقي جديد على إيقاع المقسوم. كما حمل النص الغنائي مصطلحات مبتكرة تخدم فكرة الأغنية، بأسلوب «السهل الممتنع».

أداء رومانسي إيقاعي

قدمت رنا سماحة الأغنية بأداء خاص جمع بين السرعة والإحساس، نظراً لكون الأغنية من اللون الرومانسي – الإيقاعي.

تصوير لبناني بألوان مبهجة

صُوّرت الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وتميز الفيديو كليب بالمشاهد الطبيعية والألوان المبهجة التي تمنح المشاهد إحساساً بالراحة، إلى جانب الطاقة الإيجابية التي ظهرت في اللوحات الراقصة المعبرة عن مضمون الأغنية، وظهرت رنا سماحة بأكثر من إطلالة شبابية.

سعادة بالتجربة الجديدة

وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بأغنية «الهونولولو»، ووصفتها بالتجربة الغنائية الجديدة بالنسبة لها، مؤكدة أن كلمات الأغنية جذبتها لأنها تصف حالة حب معجبة بها، معربة عن أملها أن تنال إعجاب الجمهور.

فريق العمل

أغنية «الهونولولو» باللهجة المصرية، وهي من كلمات إسلام الجريني، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع مصطفى غانم، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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