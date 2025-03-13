غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر وبقالي 20 سنة بصلي

أثارت الفنانة غادة إبراهيم، الجدل بتصريحاتها عن الكبائر السبعة في الإسلام، مؤكدة أن الخمر ليس من الكبائر، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

غادة ابراهيم ضيفه برنامج اوضه ضلمه

حلت الفنانة غادة إبراهيم ضيفة على برنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": السجاير والخمرة مش من الكبائر، ولو قولتلك الكبائر السبعة مفيهمش خمر، الشرك بالله، قذف المحصنات، أكل مال اليتيم، الربا، التولي يوم الزحف، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق".



وتابعت غادة إبراهيم: أنا قولت لا بشرب ولا بدخن ولا أقرب الكبائر.. لكن السجاير والخمر مش من الكبائر، أنا أول مرة أروح عمرة السنة اللي فاتت وارتحت جدا، ولما رجعت ألتزمت شوية وعادي البني آدم خطاء".

واستكملت غادة إبراهيم حديثها: أنا نجمي خفيف دايما كانوا بيقولولي اسم غادة ده له قرين، عشان كده بقولهم نادوني لبس إسلامي زي هند، أنا ملتزمة جدًا وبقالي عشرين سنة مبفوتش صلاة".

برنامج "أوضة ضلمة"، تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًا خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس، في تمام الثامنة مساءً وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة الذين يتحدثون عن نجاحاتهم ومسيرتهم المميزة.

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