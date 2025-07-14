وائل كفوري يرفع درجات حماس جمهوره ويطرح "بعتذر منك" و"انتي بعيوني"

طرح ملك الرومانسية النجم وائل كفوري، ثالث أغنيات ألبومه الجديد، "WK25" وهي بعنوان "بعتذر منك"، من كلمات نبيل أبو عبدو، وألحان وتوزيع زياد بطرس، وأيضا طرح رابع أغنيات ألبومه وهي بعنوان "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع موسيقي بلال الزين.

والأغنيتين الآن على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو. الألبوم من إنتاج وائل كفوري ومن تنفيذ شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound ، ويرصد الموجز التفاصيل.

الإعلان الترويجي لـ"بعتذر منك"

كان قد كشف وائل كفوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أغنيته الثالثة "بعتذر منك" ونشر كفوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام الفيديو الترويجي لها، وظهر كفوري وإلى جانبه الملحن زياد بطرس، وهما يؤديان مقطعًا من الأغنية بانسجام وتناغم واضح وتقول كلماتها:

"القصة صارت مش بإيدي... يا حبيبة عمري الوحيدي... بعتذر منك".

وأرفق الفيديو بتعليقٍ جاء فيه:

"#بعتذر_منك‬ قريبًا... الأغنية الثالثة ...#WK25".

تفاعل الجمهور مع الأغنية

وبعد أن طرح كفوري هذا الفيديو انهالت تعليقات الجمهور الذي عبر عن حماسه للاستماع لأغنية وائل كفوري الجديدة وكتبوا:

"واخيرا".

"ع ناررر... يا ملك الرومانسية أنت".

"الملك".

"طول بالك علينا بعدا تك تك ما طلعت من راسنا".

"ارحم قلوبنا وائل".

الأغنية الرابعة "انتي بعيوني"

الأغنية الرابعة من ألبوم "WK25"، وهي أغنية لبنانية بعنوان "انتي بعيوني"، وتبدأ كلماتها:

"انتي بعيوني بعيوني .. لو مهما كلّن لاموني بتبقي بعيوني.. وعدي إلك ما تخافي حبّك أكتر.. ولغيرك مش رح كون إنساكي شو مجنون.. حتّى النسيان حتّى النسيان.. حتّى النسيان مش رح ينسى بيتذكّر".

الأغنيتان السابقتان من الألبوم

يذكر أن وائل كفوري قد طرح، أولى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25"، وهي "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقي روني باراك، وميكس وماسترينج علي رمضان، وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.

كما طرح ثاني أغنياته وهي بعنوان "تك تك قلبي"، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقي بلال الزين، وميكس وماسترينج علي رمضان، وحققت نجاحاً كبيراً أيضا، وتصدرت قائمة تريند يوتيوب في العديد من الدول العربية.

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