جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم والجديد

يستعد الملايين من طلاب الثانوية العامة، لأداء امتحانات نهاية العام، ولذا لا تنقطع تساؤلاتهم عن جدول امتحانات الثانوية 2025، سواء طلاب النظام القديم أو الجديد من الشعبين الأدبية والعالمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها انتهت مؤخرا من وضع مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية بجميع المواد، ولذا يحرص الموجز على تقديم باقة من الخدمات التعليمية التي يبحث عنها طلاب الثانوية والعامة، وينشر الموجز خلال السطور التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة )

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)

الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديد

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة )

الأحد 6 يوليو 2025 : الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة

امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي).

مواد الثانوية العامة المضافة والغير مضافة للمجموع

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 التي سيؤديها طلاب النظام الجديد ستختلف عن المواد التي سيمتحنها طلاب النظام القديم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد تتمثل في:

- مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لعلمي علوم (داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى الاحياء - الكيمياء - الفيزياء

- مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لعلمي رياضة ( داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب أدبي ( داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ الجغرافيا - الإحصاء

-مواد عامة لا تضاف للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب : التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم تتمثل في:

-المواد العامة التي لا تضاف للمجموع ويدرسها جميع الطلاب : التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء

- المواد العامة التي تضاف للمجموع وتدرس لجميع الطلاب ( داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الالى - اللغة الأجنبية الثانية

- المواد التخصصية لطلاب علمي علوم ( داخل المجموع) : الفيزياء - الكيمياء - الاحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية

- المواد التخصصية لطلاب علمي رياضة ( داخل المجموع) : الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية

- المواد التخصصية لطلاب أدبي ( داخل المجموع) : التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق.

اقرأ أيضًا:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين والمكفوفين

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. أسئلة متنوعة