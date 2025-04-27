جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. تعرف على مواصفات الأسئلة

يترقب طلاب الثانوية العامة، امتحانات نهاية العام، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.

وكشف الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، ويوضح الموجز التفاصيل الكاملة بشأن جدول امتحانات جميع شعب الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم والحديث

وتبدأ الامتحانات في جميع الشعب يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتنتهي يوم الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الشعبة الأدبية – النظام الحديث

الأحد 15 يونيو: تربية دينية وتربية وطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: التاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الجغرافيا

الخميس 10 يوليو: الإحصاء

جدول امتحانات الشعبة الأدبية – النظام القديم

الأحد 15 يونيو: تربية دينية وتربية وطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو: التاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الجغرافيا

الأحد 6 يوليو: علم النفس والاجتماع

الخميس 10 يوليو: الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الشعبة العلمية (علمي علوم) – النظام القديم

الأحد 15 يونيو: تربية دينية وتربية وطنية

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية

الخميس 10 يوليو: الأحياء

مواصفات الأسئلة بالشعبتين العلمية والأدبية

في الشعبة العلمية، تتضمن مادة اللغة العربية 55 سؤالًا، منها 4 مقالية و51 اختيار من متعدد، بينما تحتوي مادة الفيزياء على 46 سؤالًا بينها سؤالان مقاليان، وكذلك، تشمل الأحياء 46 سؤالًا منها 3 مقالية. وبالنسبة لمادتي الرياضيات البحتة والتطبيقية، فيتضمن كل منهما 20 سؤالًا بنظام الدرجتين والدرجة الواحدة.

أما في الشعبة الأدبية، فتتضمن مادة الجغرافيا 42 سؤالًا (منها 3 مقالية)، والتاريخ 46 سؤالًا، والإحصاء 35 سؤالًا بينها سؤالان مقاليان.

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