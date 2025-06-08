جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الاختبارات

تستعد وزارة التربية والتعليم لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال أيام، حيث تبدأ الامتحانات رسميًا يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وسط استعدادات مكثفة من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة طلاب شعبة علمي علوم، الذين يبحثون بكثافة عن جدول الامتحانات النهائي، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

في هذا التقرير، نستعرض مواعيد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لشعبة علمي علوم، بنظاميها الجديد والقديم، كما نستعرض أبرز التعليمات التي أعلنتها الوزارة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

انطلاق الامتحانات في 15 يونيو 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الرسمي لامتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي علوم، مشيرة إلى أنها حرصت عند إعداد الجداول على تخصيص فترات زمنية مناسبة بين المواد، لإتاحة الفرصة الكافية للمراجعة الشاملة، وهو ما اعتُبر استجابة لمطالبات الطلاب وأولياء الأمور بتوفير وقت كافٍ للتحضير بين كل مادة وأخرى.

جدول امتحانات علمي علوم 2025 – النظام الجديد

وفقًا للجدول المعتمد من الوزارة، يبدأ طلاب علمي علوم الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025، ويستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وجاءت المواعيد كالتالي:

الأحد 15 يونيو:

التربية الدينية (9:00 – 10:30 صباحًا)

التربية الوطنية (11:00 – 12:30 ظهرًا)



الثلاثاء 17 يونيو:

اللغة الأجنبية الثانية (9:00 – 11:00 صباحًا)



الأحد 22 يونيو:

اللغة العربية (9:00 – 12:00 ظهرًا)



الخميس 26 يونيو:

الفيزياء (9:00 – 12:00 ظهرًا)



الأحد 29 يونيو:

اللغة الأجنبية الأولى (9:00 – 12:00 ظهرًا)



الخميس 3 يوليو:

الكيمياء (9:00 – 12:00 ظهرًا)



الخميس 10 يوليو:

الأحياء (9:00 – 12:00 ظهرًا)

الجدول الخاص بالنظام القديم

لم تغفل الوزارة الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بنظام قديم، حيث تم الإعلان أيضًا عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم وفق النظام القديم. يمكن للطلاب الاطلاع عليه عبر موقع الوزارة أو المنصات التعليمية الرسمية، إذ يتضمن بعض الفروق في الترتيب الزمني للمقررات.

توجيهات وتعليمات هامة من وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التعليم مجموعة من التعليمات الهامة التي يجب على الطلاب الالتزام بها، ومنها:

منع استخدام الأقلام الرصاص والكوريكتور (مصحح الكتابة) داخل لجان الامتحان.

الالتزام بكتابة وتظليل رقم الجلوس بطريقة صحيحة على ورقة الإجابة.

التعامل الجاد مع الأسئلة المقالية والحرص على تنظيم الإجابات بشكل واضح.



وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومنع محاولات الغش أو الإضرار بسير العملية الامتحانية.

الترتيبات النهائية واستعدادات الوزارة

تشهد الوزارة حاليًا حالة من التأهب الكامل استعدادًا للامتحانات، حيث تم التشديد على تجهيز اللجان بالوسائل الرقابية اللازمة، وتوفير الجو المناسب داخل اللجان، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين اللجان ومنع أي تجاوزات.

في السياق ذاته، ناشدت الوزارة الطلاب بضرورة الاعتماد على المذاكرة المنظمة والمراجعة المركزة خلال الأيام المقبلة، مع الالتزام بالإجراءات التي تضمن اجتياز الامتحانات بنجاح.

أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن أهم محطات مسيرتهم الدراسية، ومع صدور الجدول الرسمي، تزداد وتيرة الاستعدادات في المنازل والمراكز التعليمية. ويتبقى على الطلاب التركيز والاجتهاد، فالنجاح لا يتحقق إلا بالتحضير الجاد والثقة بالنفس.

اقرأ أيضًا:

تعليم الجيزة تقرر حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية.. ما القصة؟



غداً إنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية والمهنية بالبحيرة

