وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواعيد الرسمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025 لصفوف النقل، والتي تشمل المراحل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة، في إطار حرصها على انتظام العام الدراسي وضمان سير الامتحانات بشكل منظم.

ويعرض لكم الموجز مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لطلاب صفوف النقل.

الجدول الزمني لامتحانات صفوف النقل

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تبدأ امتحانات صفوف النقل في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد القومية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025 ،وتشمل هذه الامتحانات طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، مع مراعاة ظروف كل محافظة فيما يتعلق بجدولة المواد الدراسية وعدد أيام الامتحانات.

التقييمات للصفين الأول والثاني الابتدائي

وفيما يخص الصفين الأول والثاني الابتدائي، فقد أوضحت الوزارة أن التقييمات الخاصة بهم ستُجرى على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من التقييمات الشفوية والعملية خلال الفترة من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، بينما تُعقد المرحلة الثانية خلال الفترة من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025، وذلك في إطار تطبيق نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس المهارات والمعارف الأساسية.

مسؤوليات المديريات التعليمية

أكدت الوزارة أن المديريات التعليمية بجميع المحافظات ملتزمة بوضع الجداول التفصيلية لامتحانات كل صف وفقًا للظروف المحلية، مع التشديد على ضرورة الانتهاء من أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات قبل بداية شهر يونيو، تمهيدًا لإعلان النتائج في توقيت موحد على مستوى الجمهورية.

إجازة نهاية العام الدراسي

من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل اعتبارًا من السبت 30 مايو 2025، في حين يستمر العام الدراسي حتى الخميس 5 يونيو 2025 لبعض الصفوف التي لها طبيعة امتحانات مختلفة أو تحتاج إلى فترات تقييم أطول.

تعليمات الوزارة لضمان انتظام الامتحانات

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة داخل اللجان، ومراعاة تطبيق إجراءات التنظيم والانضباط لمنع أية محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات، كما أكدت على أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب، وتكثيف المتابعة الميدانية من قبل قيادات المديريات التعليمية والإدارات.

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