من الغربة إلى القمة.. امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025..عبور الأجيال نحو غدٍ أفضل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن الجدول الزمني لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 10 مايو 2025، كما تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني لتبدأ يوم السبت 5 يوليو 2025، وذلك لجميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

ويعرض لكم الموجز موعد امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2025" الترم الثاني.

نظام وآلية الامتحانات

تعتمد الوزارة نظام الامتحانات الإلكترونية من خلال منصة "أبناؤنا في الخارج"، حيث يتم تحميل الامتحانات بصيغة PDF ،ويقوم الطالب بطباعة الورقة أو نقل الأسئلة، ثم يجيب على ورقة خارجية،و بعد الانتهاء، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الإجابة ضوئيًا وتحويلها إلى ملف PDF، ثم رفعه على المنصة الإلكترونية في نفس يوم الامتحان.

وجميع الأسئلة تكون بنظام الاختيار من متعدد (MCQ)، ويجب اختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال. إذا اختار الطالب أكثر من إجابة، يعتبر السؤال ملغى ولا يُحسب.

المستندات المطلوبة للتقديم

للتسجيل في الامتحانات، يجب على ولي الأمر تجهيز وتقديم المستندات التالية:

أصل شهادة الميلاد.

بيان نجاح للعام الدراسي الماضي.

بيان درجات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

سداد رسوم قدرها 150 دولارًا أمريكيًا عبر المنصة.

عبر المنصة. وبالنسبة لرياض الأطفال:

طلاب KG2 : تقديم بيان نجاح KG1 وشهادة الميلاد.

: تقديم بيان نجاح KG1 وشهادة الميلاد. طلاب KG1: تقديم بيان درجات الفصل الأول وشهادة الميلاد.

شروط التقديم

يُسمح بالتقدم للامتحانات فقط للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في:

جمهورية مصر العربية.

مدارس المسار المصري المعتمدة بالخارج.

متابعة المنصة والإرشادات

تؤكد وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة المنصة الإلكترونية الرسمية لـ"أبناؤنا في الخارج" بشكل دوري، حيث تُنشر عليها:

الجداول التفصيلية للامتحانات.

الإرشادات والتعليمات الخاصة بأداء الامتحانات.

تحديثات بخصوص المستندات أو مواعيد استلام الإجابات.

وتهيب الوزارة بجميع أولياء الأمور الالتزام بالإرشادات الرسمية لضمان نزاهة وسلامة العملية الامتحانية، مؤكدةً أن هذا النظام يوفر مرونة كبيرة للطلاب في الخارج، مع ضمان التقييم العادل والشامل لمستوياتهم التعليمية.

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