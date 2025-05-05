محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات آخر العام ويشدد على الإجراءات الوقائية

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، والتي ستنطلق رسميًا في 21 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2025، ويأتي هذا ضمن خطة موسعة تنفذها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لضمان تنظيم امتحانات آمنة ومنضبطة في ظل توجيهات وزارة التربية والتعليم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

التأكيد على السلامة والوقاية داخل اللجان

شدد المحافظ على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية، بما في ذلك التعقيم الدوري، وتوفير الكمامات، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وأكد أن الهدف الأول هو ضمان بيئة صحية وآمنة لجميع المشاركين في الامتحانات من طلاب ومعلمين ومراقبين.

كما وجه المحافظ تعليماته بضرورة تيسير الإجراءات للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان سير الامتحانات بسهولة وهدوء، بما يدعم استقرار الحالة النفسية للطلاب ويدفعهم لتحقيق أفضل أداء.

تفاصيل مواعيد الامتحانات حسب المراحل الدراسية

أوضحت الأستاذة سماح إبراهيم، مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والشهادات المعادلة ستُعقد من 21 إلى 27 مايو، أما طلاب الصف الثالث الابتدائي فستكون امتحاناتهم من 22 حتى 26 مايو، فيما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي امتحاناتهم من 22 إلى 27 مايو.

أما صفوف النقل في التعليم الإعدادي العام والرياضي والمهني فستُجرى امتحاناتهم خلال الفترة نفسها، وبينما الشهادة الإعدادية بأنواعها (العامة، الرياضية، المكفوفين، الصم، المهنية) ستُعقد بداية من 31 مايو وحتى 4 يونيو.

امتحانات التعليم الفني والأنشطة والتقييمات الأولية

تبدأ امتحانات التعليم الفني يوم 17 مايو وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حين تعقد امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 20 و21 مايو، وستتم امتحانات الأنشطة التربوية والتربية الرياضية حسب جداول الإدارات التعليمية.

أما التقييمات المبدئية والنهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي فستتم بين 11 و22 مايو، لضمان متابعة دقيقة لمستوى تحصيل الطلاب.

خطة شاملة لضمان نجاح العملية الامتحانية

تأتي هذه الخطوات ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى إدارة الامتحانات بسلاسة، وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة التعليمية، مع تمكين الطلاب من خوض الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

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